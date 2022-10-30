الخليل- بدد معلم التربية الإسلامية، محمد كامل الجعبري، مساء السبت، حالة الصمت وأجواء الهدوء النسبي، الذي ساد جنوبي الضفة الغربية، بعكس شمالها (جنين ونابلس) خلال الأسابيع والشهور الأخيرة.

فنهاية السبت، وهو يوم إجازة أسبوعي في إسرائيل، لم تكن اعتيادية بالنسبة لأشد المستوطنين تطرفا في مدينة الخليل، بل وكان الهدف أيضا غير عشوائي فقد قتل مستوطن، وأصيب آخران أحدهما عرف باعتداءاته على الفلسطينيين وتحريضه على قتلهم، في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع.

مشاهد من عـمــليـة الخليل التي نفذها محمد كامل الجعبري، وأدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين. pic.twitter.com/mFitdOzpYZ

— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) October 30, 2022

مقاوم بالعباءة

"محمد كامل الجعبري" أو "المعلم المقاوم" أو "المعلم والمربي المشتبك" كما يطلق عليه نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عايش عن قرب معاناة سكان الخليل نتيجة اعتداءات المستوطنين وهجومهم المتكرر على منازلهم، كان هو منفذ العملية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الجعبري مرتديا "العباءة"، وهي زي شعبي، يطلق النار على عدد من المستوطنين بينهم المستوطن "عوفر" ذائع الصيت. وكان الجعبري متماسكا يطلق النار، حين باغته أحد المستوطنين قبالة بقالة صغيرة يملكها فلسطيني، بمحاذاة مستوطنة كريات أربع، فاستشهد على إثرها.

"إنها ميتة واحدة، فلتكن في سبيل الله"

مبدأ كان قد خطه الشهيد عبد الله عزام، رحمه الله.

وترجمه اليوم بطل القسام في الخليل محمد الجعبري،

"في سبيل الله" .. لا يؤديها حقها إلا من ارتبطت روحه بالسماء فهانت في عينيه المستحيلات pic.twitter.com/Z1FwN5Mx2h — Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) October 29, 2022

معلم مشتبِك

الجعبري معلم في وزارة التربية والتعليم، يسكن في منطقة "بيت عينيون" ولا يبعد منزله سوى أمتار قليلة عن المستوطنة المقامة على أراضي الفلسطينيين، في الجهة الشمالية الشرقية لوسط الخليل.

والشهيد يبلغ من العمر 34 عاما، وله 3 أبناء، ودرس الشريعة في جامعة الخليل الخاصة، ويعمل معلما في مدرسة جواد الهشلمون الأساسية الحكومية. وهو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري الذي تحرر في صفقة "تبادل الأحرار" في أكتوبر/تشرين الأول 2011 وأبعد إلى قطاع غزة.

🔶 🎥 شاهد| إغلاق الطريق المؤدية لمنزل الشهيد محمد الجعبري في بيت عينون بالخليل. pic.twitter.com/49GBccTRfo — عين الخليل 𓂆 (@ain_khalel) October 30, 2022

من هدف العملية؟

كان أحد المستهدفين، في عملية الجعبري، أحد أكثر المستوطنين تطرفا، واعتداء على أهالي الخليل، وخاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي.

عرف عن المستوطن "عوفر أوحانا" الذي أصيب في العملية بأنه يدوس على جثث الشبان ممن يقتلون برصاص الجنود، وكان يحرض الجنود على قتل الفلسطينيين لأقل الأسباب، وفق مؤسس تجمع شباب ضد الاستيطان، الناشط عيسى عمرو في حديثه للجزيرة نت.

وأضاف عمرو، الذي وثق كثيرا من اعتداءات المستوطن، أن عوفر "بلطجي بامتياز متهم بقتل فلسطينيين" ومن أبرز محرضي الجيش والمستوطنين على قتل الفلسطينيين، وكان يقود المستوطنين في اعتداءاتهم على النشطاء والمتضامنين الأجانب. وشوهد في فيديوهات يقول فيها "خذوهم على الزبالة" يقصد جثامين الشهداء.

وأشار إلى أن عوفَر يعمل في أمن مستوطنة كريات أربع، ولديه بقالة في محل تجاري فلسطيني استولى عليه، وظهر في دور المسعف والصحفي عدة مرات.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل نصا مترجما لدعوة من عائلة عوفر للمستوطنين كي يصلوا من أجل إسعافه.

مش قادر اصدق الخبر !!

مش قادر افتخر ولا أحزن

أستاذي وقدوتي ومعلمي ومدربي وصاحبي وحبيبي الشهيد القسامي القائد

محمد كامل الجعبري

منفذ العملية البطولية. pic.twitter.com/NBON2tq460 — Mohammad N Irfaiya (@IrfaeyaN) October 29, 2022

نعي المعلم

نعى طلاب الشهيد ومعارفه ومدرسته "الأستاذ" الجعبري على شبكات التواصل الاجتماعي. كما نعى وائل الجعبري المبعد إلى غزة شقيقه "المُربي والحافظ لكتاب الله أسد الخليل الشهيد محمد كامل الجعبري أبا عبد الرحمن".

الخليل تحت حصار هستيري بعد العملية البطولية في مستوطنة "كريات أربع" ليلا، والتي تلاها إطلاق نار على جنود شرق المدينة.

رغم استشهاد البطل (محمد الجعبري) إلا أن المطاردة تركّز على من ساعده.

دخول الخليل على خط المقاومة؛ يبشّر بانضمام بقية المناطق، رغم جهود الغزاة وتعاون سلطة العار. pic.twitter.com/LPSO1veANy — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) October 30, 2022

تعزيزات عسكرية واعتداءات

وداهمت، الليلة الماضية، قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل ذوي الشهيد وحاصرته حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، وأخضعت قوات الاحتلال ذوي الشهيد وعائلته للتحقيق وفتشت منزله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 فلسطينيين من الضفة، بينهم شقيق منفذ العملية الذي نقل إلى جهاز الشاباك للتحقيق معه.

وقال الجيش في بيان له إن قواته قامت بأخذ قياسات منزل الجعبري تمهيدا لهدمه لاحقا. وأغلق مداخل مدينة الخليل، وقيد الدخول والخروج، في وقت انتشرت فيه طائرات الاستطلاع بكثافة في أجواء المدينة.

كما نفذ مستوطنون الليلة الماضية اعتداءات على منازل الفلسطينيين ومتضامنين أجانب، في حين أعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب في الخليل "حدادا على روح الشهيد الجعبري".

الفصائل تبارك

عملية الخليل باركتها فصائل وقوى سياسية فلسطينية بينها حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي. وقالت حماس، التي ينتمي إليها شقيق منفذ العملية المبعد إلى غزة (الجعبري) على لسان الناطق باسمها حازم قاسم "عملية مستوطنة كريات أربع الليلة تثبت أن المقاومة قادرة على مفاجأة الاحتلال بضربات قوية".