تقرير في لوموند: "لا نرى أي تغيير في تونس".. هل نفد صبر التونسيين على الرئيس قيس سعيد؟

كشف تقرير -نشر في صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية- عن أن الإحساس بتخلي الدولة عن مسؤولياتها إزاء المواطنين بات منتشرا في مختلف مناطق البلاد، ونقلت عن محللين تونسيين قولهم إن الرئيس قيس سعيّد قد يواجه سخطا شعبيا كبيرا بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس.

وأوضحت الصحيفة أن التونسيين واجهوا سلسلة أزمات متلاحقة، وعانوا من نقص شديد في بعض المواد الغذائية الأساسية، كما ارتفعت نسبة التضخم في أغسطس/آب الماضي إلى 9%.

وأغلق عدد من المدارس الابتدائية الأبواب بسبب نقص المدرسين المؤقتين، إذ يخوض نحو 4000 مدرس بديل إضرابا مفتوحا منذ بداية العام الدراسي الجديد لأنهم لم يحصلوا على رواتبهم.

في حين يحتج آخرون -كما تضيف لوموند- على ضعف الرواتب، وغياب أي أمل في التوظيف.





أزمة مالية

وأضافت لوموند أن من مظاهر الأزمة المالية التي تعيشها تونس أيضا إضراب أكثر من 3200 من المشتغلين بقطاع المخابز في 19 من الشهر الجاري، وذلك لمطالبة الدولة بالوفاء بالتزاماتها المادية إزاءهم، التي لم يتم دفعها منذ 14 شهرا.

وحسب الصحيفة، فإن عنف رجال الأمن تجاه المواطنين وغياب المحاسبة يزيدان حدة السخط الشعبي ضد السلطات.





مؤامرات

ونقلت لوموند عن الخبير السياسي حمزة مؤدب قوله إن الرئيس قيس سعيّد وفي مواجهته الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة بقي رهينا للتفسيرات المؤامراتية، حيث يتحدث هو ومؤيدوه عن وجود مؤامرة تمنعه من العمل.

وسبق للرئيس التونسي أن صرح منتصف الشهر الجاري -خلال الاحتفال بذكرى جلاء قوات الاحتلال الفرنسي عن مدينة بنزرت- بأن البلاد في حاجة لجلاء آخر يطول هذه المرة "الخونة" وكل من يعارضون استقلال البلاد، على حد تعبيره.

وتحدثت لوموند عن الانفراجة التي شهدها ملف القرض الذي طلبته تونس من صندوق النقد الدولي بعد التوقيع على عقد يقدم فيه الصندوق 1.9 مليار دولار لتونس، مقابل القيام بعدة "إصلاحات" جوهرية تطول بنية الشركات المملوكة للدولة، ومراجعة الدعم الممنوح للمواد الأساسية والوقود.

علما أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيناقش المصادقة على هذا الدعم في ديسمبر/كانون الأول القادم.