ذات قدرات مذهلة.. واشنطن تحدد موعد الكشف عن القاذفة الشبح "بي-21"

أعلنت شركة "نورثروب غرومان" (Northrop Grumman) لأنظمة الملاحة الجوية الأسبوع الماضي أنها ستكشف في بداية ديسمبر/كانون الأول القادم عن القاذفة الشبح الأكثر تقدما في العالم.

وقال دوغ يونغ المدير التنفيذي للشركة "تعد قاذفة "بي-21 رايدر" (B-21 Raider) أكثر الطائرات العسكرية تقدما على الإطلاق، وهي نتاج ابتكار رائد وتميز تكنولوجي".

ورغم أن الرحلة الأولى للطائرة لن يتم إجراؤها حتى العام المقبل فإن موعد الكشف عن "بي-21 رايدر" تسبب بالفعل في حالة من الذهول بين الخبراء العسكريين الصينيين، حسب الموقع الإخباري الهندي "أوروإيجيان تايمز" (Euroasiantimes).

وحسب الشركة المصنعة، فإن هذه القاذفة قادرة على اختراق أقوى الدفاعات لتنفيذ ضربات دقيقة "في أي مكان بالعالم".

ومنذ تقديمها "بي-2" (2-B) في نوفمبر/تشرين الثاني 1988 لم تكشف القوات الجوية الأميركية النقاب عن قاذفة جديدة، وقد تم الانتهاء من الاختبار الأرضي الأولي لأول "بي-21 رايدر" في مايو/أيار الماضي.

وعلى الرغم من توفر القليل جدا من التفاصيل حول "بي-21 رايدر" نظرا لأنها تدخل ضمن برنامج تسليح سري للغاية فإن ما هو معلوم الآن هو أنها قاذفة قنابل شبحية يمكنها استخدام أسلحة تقليدية ونووية.

وفي صفقة تزيد على 80 مليار دولار تخطط وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لشراء ما لا يقل عن 100 من هذه الطائرات، ويتوقع -حسب ما أوردته مجلة "لوبوان" Le Point الفرنسية- أن يكون تسليم أولى هذه القاذفات في عام 2025.

وقالت المجلة إن ثمة معلومات تفيد بأن "بي-21 رايدر" ربما طورت بشكل يجعلها تستخدم كطائرة مأهولة ومسيّرة، لكن الجيش الأميركي لا يزال يلقي بظلال من الشك حول هذا الأمر، ومن الصعب -وفقا للمجلة- تخيل تنفيذ مهام نووية بدون طاقم على متن الطائرة.

وقد تم اختيار اسم "رايدر" تكريما لطياري غارة "دوليتل"، وهي أول قصف أميركي جريء للغاية على الأراضي اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وكان أول رد على هجوم اليابان على بيرل هاربر أواخر عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية.