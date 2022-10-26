لوباريزيان: ويكيبيديا ساحة معركة غير متوقعة في الحرب على أوكرانيا

قالت صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية إن باحثين من مؤسستين بحثيتين بريطانيتين هما معهد الحوار الإستراتيجي ومركز تحليل وسائل التواصل الاجتماعي نشروا دراسة أول أمس الاثنين تميل إلى إثبات أن صفحة النسخة الإنجليزية من موسوعة ويكيبيديا التشاركية الحرة المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا أصبحت عرضة لنشر المعلومات المضللة والتلاعب.

وقد أبلغ موقع "غيزمودو" (Gizmodo) المتخصص في التقنيات الجديدة عن هذا الاستنتاج، مستندا إلى تحليل ملفات تعريف 86 محررا (مشاركا) تم استبعادهم من قبل ويكيبيديا الإنجليزية منذ بداية الحرب في أوكرانيا لقيامهم "بانتهاك قواعد ويكيبيديا بانخراطهم في التخريب وسوء المعاملة والاعتداء الشخصي والتعدي على الملكية الفكرية والفساد".

وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم إيلي جوليان- إلى أن الباحثين لاحظوا أن "عددا من التعديلات تقدم روايات تتفق مع حرب المعلومات التي يقودها الكرملين" وتشمل أكثر من 600 تعديل لصالح روسيا، مما يؤثر على موضوعية هذه الصفحة، وكذلك تلك المتعلقة بالعراق أيضا وسوريا وتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن الباحثين لم يستطيعوا ربط محاولة التلاعب هذه بالحكومة الروسية بصورة مؤكدة.

من ناحيته، أبدى مدير جمعية ويكيميديا ​​في فرنسا بيير إيف بودوان اطمئنانه بشأن أن النسخة الفرنسية من الصفحة لم تكن عرضة للهجوم مثل نظيرتها الإنجليزية رغم كثرة اللجوء إليها منذ بداية الحرب.

وذكّر بودوان بحرص المشرفين على مراقبة موضوعات الأخبار عن كثب، وأكد أن الموسوعة المجانية -التي يديرها بشكل أساسي آلاف المتطوعين ويزورها ما يقارب 32 مليون متصفح شهريا- ليس لديها مجال للخطأ تقريبا.

وأفاد بأن مجتمع ويكيبيديا لديه "مبادئ تأسيسية تحميه أكثر من المنصات الأخرى"، مما "يثبط عزيمة الأشخاص العاديين والمزاجيين، ولكن ليس العملاء الروس"، كما يوضح.