بي بي سي توقف مذيعة وتحقق في انحيازها ضد بوريس جونسون

قالت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) إن مقدمة الأخبار بقناة "بي بي سي" (BBC) البريطانية مارتين كروكسال أوقفت عن التقديم المباشر بعد إظهارها "تحيزا" خلال الحديث عن موضوع سياسي.

وعبرت مارتين عن فرحة بالغة بعد علمها بإعلان حزب المحافظين انسحاب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من المنافسة على تولي المنصب الجديد.

وعلقت مارتين على ذلك وهي تضحك "هذا أمر مثير للغاية، هل من حقي أن أبدو فرحة مبتهجة؟ نعم أنا كذلك".

وبدأ البرنامج بعد نحو 90 دقيقة من انسحاب جونسون من المنافسة على منصب رئيس الوزراء.

وذكر موقع "بي بي سي" في نسخته الإنجليزية أن مارتين كروكسال أخضعت للتحقيق بشأن "انتهاك محتمل للحياد".

وانتقد متابعون تصرف المذيعة مارتين، في حين أيد البعض موقفها، وقالوا إنه رد فعل بالنظر إلى سمعة جونسون السيئة في الأوساط البريطانية.

وقال المغرد تيموثي إنه بغض النظر عن الموقف من جونسون، فقد كان من اللازم على المذيعة الانتباه إلى أن تصرفها لا يمكن أبدا لـ"بي بي سي" أن تقبله.

Whatever you think of Johnson, if you care about the BBC you cannot think this is in any way acceptable from one of its presenters. pic.twitter.com/ihiCXXrz09

وقال كيلفين ماكينزي إن المذيعة مارتين فقدت توازنها بعد الكشف عن انسحاب جونسون، مما دعا لوقفها عن العمل.

BBC News presenter Martine Croxall abandoned balance in a Paper Review of Boris Johnson’s decision not to run, saying with a big smile; "Am I allowed to be this gleeful? Well I am." She knows her reaction will cause a major problem. I suggest suspension, you will want the sack.

أما المغردة المناهضة للبريكسيت ماري آن فقد أكدت أن ما قامت به المذيعة مارتين طبيعي بالنظر إلى سمعة جونسون السيئة.

BBC presenter Martine Croxall asks "Am I allowed to be this gleeful? Well I am!" as news broke that Johnson had pulled out of the race to become PM.

This is the normal reaction of anyone learning that a self-serving compulsive lying fraud won’t be PM. pic.twitter.com/MnBqqFFpx1

— Marie-Ann Detests Tories & Brexit 🇺🇦 🇪🇺 🇬🇧 (@MarieAnnUK) October 24, 2022