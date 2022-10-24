سياسة|المملكة المتحدة

بي بي سي توقف مذيعة وتحقق في انحيازها ضد بوريس جونسون

Martine Croxall was leading the broadcaster's review of the papers, and laughed along with a journalist mocking Boris Johnson CREDIT: BBC
مقدمة البرامج البريطانية مارتين كروكسال (بي بي سي)
24/10/2022

قالت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) إن مقدمة الأخبار بقناة "بي بي سي" (BBC) البريطانية مارتين كروكسال أوقفت عن التقديم المباشر بعد إظهارها "تحيزا" خلال الحديث عن موضوع سياسي.

وعبرت مارتين عن فرحة بالغة بعد علمها بإعلان حزب المحافظين انسحاب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من المنافسة على تولي المنصب الجديد.

وعلقت مارتين على ذلك وهي تضحك "هذا أمر مثير للغاية، هل من حقي أن أبدو فرحة مبتهجة؟ نعم أنا كذلك".

وبدأ البرنامج بعد نحو 90 دقيقة من انسحاب جونسون من المنافسة على منصب رئيس الوزراء.

تحقيق

وذكر موقع "بي بي سي" في نسخته الإنجليزية أن مارتين كروكسال أخضعت للتحقيق بشأن "انتهاك محتمل للحياد".

وانتقد متابعون تصرف المذيعة مارتين، في حين أيد البعض موقفها، وقالوا إنه رد فعل بالنظر إلى سمعة جونسون السيئة في الأوساط البريطانية.

وقال المغرد تيموثي إنه بغض النظر عن الموقف من جونسون، فقد كان من اللازم على المذيعة الانتباه إلى أن تصرفها لا يمكن أبدا لـ"بي بي سي" أن تقبله.

وقال كيلفين ماكينزي إن المذيعة مارتين فقدت توازنها بعد الكشف عن انسحاب جونسون، مما دعا لوقفها عن العمل.

أما المغردة المناهضة للبريكسيت ماري آن فقد أكدت أن ما قامت به المذيعة مارتين طبيعي بالنظر إلى سمعة جونسون السيئة.

المصدر : بلومبيرغ + مواقع التواصل الاجتماعي