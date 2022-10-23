القدس المحتلة/ غزة – ما بين عامي 2008 و2022، لم تغِب غزة عن المشهد الانتخابي الإسرائيلي، وكانت مسرحا لخمس حروب كبيرة والعديد من جولات التصعيد العسكرية، حوّلت خلالها إسرائيل الدم الفلسطيني إلى سلم تصعد عليه الأحزاب المتنافسة لاستقطاب الناخب الإسرائيلي.

وفي الخامس من أغسطس/أب الماضي، اختار رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية يائير لبيد تدشين حملته الانتخابية للكنيست الـ25، باكرا، بشن عملية عسكرية محدودة في غزة سُميت بـ"بزوغ الفجر" ضد حركة الجهاد الإسلامي، التي أطلقت على أيامها الثلاثة "معركة وحدة الساحات".

هذه العملية أثبتت، مرة أخرى، توظيف قادة الأحزاب الإسرائيلية الحروب والتصعيد العسكري ضد غزة من أجل استمالة الإسرائيليين وكسب أصواتهم.

عقيدة الدم

ويرى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سهيل الهندي في هذا "التوظيف الدموي" أساسا أصيلاً في "العقيدة الصهيونية". وقال للجزيرة نت "منذ زمن بعيد وحسم التنافس المحموم بين الأحزاب الصهيونية يعتمد على إراقة الدم الفلسطيني".

وهذا وفق اعتقاد الهندي ينسجم أيضا مع توجهات المجتمع الإسرائيلي، الذي يميل نحو اليمين المتطرف، لتتعزز لدى الأحزاب الصهيونية على اختلاف توجهاتها ومشاربها السياسية قاعدة "اقتل أكثر تحصل على مقاعد أكثر".

وبالنسبة للفلسطينيين، لا يرى الهندي فرقا بين حزب وآخر، وقال "كلهم في كفة واحدة.. يختلفون داخليا ويتفقون على ذبحنا وانتهاك حرماتنا ومقدساتنا". وأضاف "قد يحققون غايتهم ولكنها مؤقتة، وسيكون لجرائمهم عواقب وخيمة عليهم، والمقاومة ترقب تطورات الميدان، ولن يطول صمتها إزاء هذه الجرائم".





"لا أمن ولا استقرار"

ويتفق المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي مع الهندي على أن الأحزاب والمتنافسين الإسرائيليين على حد سواء في برامجهم ضد الفلسطينيين، وقال "جميعهم يستخدمون الدم الفلسطيني جسرا للوصول لأصوات الناخبين".

وأضاف سلمي للجزيرة نت أن إسرائيل التي تخوض انتخاباتها الخامسة في غضون 4 أعوام، فشلت في مرات كثيرة وستفشل مرة أخرى، ولن يتحقق لها الأمن والاستقرار على حساب الدم الفلسطيني ما دامت المقاومة قادرة على التصدي للمشروع الاستعماري الاستيطاني، وتقف "رأس حربة" أمام مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية والتمدد في المنطقة العربية.

تصدير أزمات

في الجهة المقابلة، يرى الصحفي الإسرائيلي يؤاف شطيرن أن العملية العسكرية الأخيرة على غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الحملات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية، وانعكست نتائجها على تركيبة الائتلافات الحكومية، وهوية وشخصية رئيس الوزراء.

وأوضح أن الحملات العسكرية التي تكررت بالانتخابات الإسرائيلية في الفترة بين 2008 و2022، عكست سعي الحكومات المتعاقبة إلى تصدير أزمات الداخلية وترحيل صراعها إلى الفلسطينيين، الأمر الذي شكل اليوم واقعا كرس أزمة الحكم بإسرائيل.

يقول شطيرن "تنافس قادة الأحزاب الإسرائيلية فيما بينهم في شن 6 عمليات عسكرية ضد قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هدف العمليات العسكرية كان تقويض حكم حماس ونزع سلاح المقاومة، وهو ما لم يتحقق، في مؤشر لفشل قادة الأحزاب ورؤساء الحكومات المتعاقبة الذين باتوا يبحثون عن تسوية لضمان الهدوء على جبهة غزة.





حروب بدوافع انتخابية