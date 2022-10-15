تونس- اصطحبت السيدة صالحة دعودي (جامعية عاطلة عن العمل) ابنها ذا الخمس سنوات معها إلى الاحتجاج على الرئيس قيس سعيد في قلب العاصمة تونس، وسط ازدحام آلاف المحتجين من أنصار حركة النهضة وآخرين مناصرين للحزب الدستوري الحر ضد الرئيس.

وتزامنت الاحتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لأنصار جبهة الخلاص المعارضة -التي تشكل حركة النهضة أكبر مكون سياسي فيها- وكذلك لأنصار الحزب الدستوري الحر سليل الحزب الدستوري السابق أمام وزارة التجارة بالعاصمة، مع ذكرى الاحتفال بعيد الجلاء الوطني.

وغابت مظاهر الاحتفال بعيد الجلاء، الذي يرمز إلى خروج آخر جندي فرنسي مستعمر من محافظة بنزرت الشمالية في 15 أكتوبر/تشرين الأول عام 1963، في حين حضرت الاحتجاجات وسط انتشار أمني كبير حول كل الطرق المؤدية إلى العاصمة حيث نصبت الحواجز الأمنية وتمركزت عربات الشرطة.

تعد على حقوق الطفل

ولم يمنع ذلك السيدة صالحة من القدوم مع ابنها الصغير من محافظة نابل القريبة من العاصمة، للمشاركة في الاحتجاج بسبب ما تعدّه "انقلابا مدمرا" لمؤسسات الدولة من قبل الرئيس قيس سعيد الذي قالت عنه إنه "تعدّى على مبادئ الجمهورية والدستور ودولة القانون وحقوق المواطنين".

تعيش صالحة حياة بائسة مع زوجها وابنها بحكم ارتفاع تكاليف العيش وندرة المواد الأساسية التي "ما زالت مفقودة، أو يهان المواطن وسط طوابير للحصول عليها". وما يزيد في غضبها هو تراجع الرئيس قيس سعيد عن تنفيذ القانون 38 المتعلق بتوظيف من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات.

وكانت صالحة المتخصصة بالمحاسبة تعوّل كغيرها على تنفيذ هذا القانون للحصول على عمل، لكن "الرئيس خان وعوده ونكث بيمينه بعد سطوته على السلطات إثر انقلابه في 25 يوليو/تموز 2021". وليس هذا فحسب بل تتزايد نقمتها على الرئيس بسبب تعطل التدريس وحرمان آلاف التلاميذ من التعليم.

وتقول للجزيرة نت إن الرئيس تعدّى على حقوق الأطفال وخرّب البلاد، مبينة أن ابنها حرم من التعليم منذ بداية الموسم الدراسي كغيره من آلاف التلاميذ بسبب مقاطعة التدريس من آلاف المعلمين الذين احتجوا ضد الحكومة على خلفية رفضها تسوية أوضاعهم وإبقائهم يعملون بعقود هشة وبأجور وضيعة.

وتعالت أصوات المحتجين الحاملين أعلام تونس وسط الشارع الرئيسي للعاصمة بشعارات رافضة للمسار الذي ينتهجه الرئيس منذ إعلانه تدابيره الاستثنائية قبل نحو عام و3 أشهر، على غرار "يسقط الانقلاب" و"ارحل" و"يحيا عيد الجلاء.. قيس سعيد انتهى" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

قلب الموازين

وقال القيادي البارز بحركة النهضة نور الدين البحيري، وقد شارك في هذا الاحتجاج، إن آلاف المحتجين خرجوا اليوم للاحتفال بعيد الجلاء حتى يقولوا لقيس سعيد إن الشعب الذي دفع دماء الشهداء لتحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي غير مستعد لقبول أي منقلب على مكتسبات الاستقلال الوطني.

ويضيف للجزيرة نت أن توسع رقعة الاحتجاج في البلاد بسبب حالة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في فترة حكم قيس سعيد دليل واضح على أن ساعة إزاحة سعيد من الحكم قد اقتربت، مؤكدا أن إصرار المحتجين على التظاهر في الشوارع دليل على أنهم مصرّون على إنقاذ البلاد من الانقلاب.

من جهته، يقول الحبيب خضر، مقرر الدستور الذي تمت صياغته في 2014 ثم علّق الرئيس قيس سعيد العمل به، إن خروج الجماهير يؤكد رفضها لمشروع الرئيس، موضحا أن توسع الاحتجاجات من مختلف الفئات والتيارات للمطالبة بالعودة للديمقراطية ستقلب الموازين وتزعزع الرئيس.

لا اشتباكات

ولم تسجل في هذه المظاهرة لجبهة الخلاص -كبرى القوى السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد- أي اشتباكات مع رجال الأمن أو أي اعتقالات، وفق ما تمت معاينته. ولكن عددا من المشاركين في الاحتجاج عبروا عن غضبهم من منع محتجين من الالتحاق بمسيرة الاحتجاج من قبل رجال الأمن.

كما عبر محتجون تابعون للحزب الدستوري الحر -المناهض أيديولوجيا لحركة النهضة- عن استيائهم من تعرضهم للمنع من قبل الشرطة وتعطيلهم. وقال فيصل مراد أحد المحتجين -للجزيرة نت- إن الشرطة رفضت السماح لمحتجين بركوب الحافلات من مدينة الحمامات بمحافظة نابل للقدوم إلى العاصمة.

وأفاد بأن العديد من المحتجين قادوا سياراتهم الخاصة للالتحاق بمسيرة الحزب الدستوري الحر أمام وزارة التجارة للاحتجاج على سياسة الرئيس قيس سعيد، معتبرا أن سعيد غير مؤهل لإدارة شؤون الدولة بسبب الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي ألحقها بالشعب ومؤسسات الدولة.

وشاركت في احتجاج الحزب الدستوري الحر فئات مجتمعية مهمشة على غرار حسين اللقطي (عامل) الذي قدم من محافظة جندوبة (شمال غربي البلاد). ويقول الرجل للجزيرة نت إنه يعيل أسرة فقيرة مكونة من زوجته وأطفاله الأربعة لكنه لا ينعم بوظيفة مستقرة تمكنه من سدّ رمقهم.

ووفق تأكيده، فإن الأوضاع المعيشية أصبحت لا تطاق بسبب استفحال الغلاء وفقدان أبسط المواد الأساسية وازدياد الفقر والبطالة، بينما يواصل الرئيس التركيز على الاستحواذ على الحكم، وإقصاء الأحزاب، وتهميش المجتمع المدني، غير مكترث بما أصاب البلاد من حالة ركود واختناق، كما يرى.

وبينما ساد صخب الاحتجاجات في شوارع العاصمة تونس، ظلت حياة جزء آخر من التونسيين رغم المصاعب التي يعيشونها تسير بشكل طبيعي، معتبرين أن المحتجين يسعون للتشويش على الرئيس وعرقلة عمله.

ويقول المواطن منجي العركي -للجزيرة نت- إن الرئيس لم يكن المتسبب في حالة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، متهما حركة النهضة وأتباعها الذين حكموا خلال العشرية الماضية بتخريب البلاد، مضيفا أنهم يوظفون كل وسائلهم لتشويه الرئيس وعرقلته.

وتستعد تونس لإجراءات انتخابات تشريعية بنظام الاقتراع على الأفراد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط جدل سياسي كبير، حيث يقاطع نحو 17 حزبا الانتخابات، معتبرة أنها محاولة من الرئيس لإقصاء الأحزاب ولمزيد من بسط نفوذه.