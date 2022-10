حاجز مخيم شعفاط.. محطة تنكيل يومي بالمقدسيين

القدس – لم يتمكن حسين علقم من سكان مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة من الالتحاق بعمله في المدينة أمس الأحد، فالاحتلال أغلق الحاجز المقام على أبواب المخيم، ومنع جميع سكانه من الدخول أو الخروج، إثر هجوم مسلح نُفذ مساء السبت الماضي عند الحاجز العسكري وقُتلت فيه مجندة إسرائيلية، تزامنا مع استشهاد 4 فلسطينيين بالضفة الغربية.

بالنسبة لعلقم فإن إغلاق الحاجز ليس بالحدث الجديد، فمنذ تحويل الحاجز إلى "معبر" -حسب الوصف الإسرائيلي- بات الاحتلال يتحكم بالمنطقة التي يسكنها نحو 130 ألف فلسطيني، غالبيتهم يحملون الهوية المقدسية.

يقول علقم للجزيرة نت "يبعد بيتي عن مدينة القدس أكثر من 7 دقائق، ولكن بسبب إجراءات التفتيش أحتاج للوصول إلى الحاجز أكثر من ساعة".

ويشكل الحاجز الضلع الرابع للجدار الذي يحيط ببلدة شعفاط والمخيم الذي أقيم على أطرافها وبلدة عناتا وما بينهما من أحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، وإغلاقه يعني حصار وعزل المنطقة بالكامل.

وبدأ الاحتلال بنصب الحاجز بشكل مؤقت خلال الانتفاضة الثانية من خلال وجود دوريات عسكرية وتفتيش للمركبات، ومع بدء بناء الجدار حول المنطقة في 2002 تحوّل الحاجز إلى شبه دائم ولكن دون بناء إسمنتي.

وفي العام 2009 أعلنت سلطات الاحتلال رسميا عن تحويل الحاجز المؤقت إلى "معبر دولي" -أي بناء يفصل الأراضي التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس عن مناطق الضفة-، واستمر العمل على توسيع الحاجز وبناء غرف تفتيش ومسارات المركبات وأبراج مراقبة وبوابات إلكترونية أكثر من 4 سنوات.

ومع إغلاق الحاجز، يتحول السكان في تلك المنطقة إلى سجناء في منطقة معزولة بالجدار عن الضفة الغربية، وعن القدس بالحاجز.

ويتكون الحاجز من 3 مسارات رئيسية، الأول للمشاة عبر بوابات فحص إلكتروني، والمسار الثاني مخصص للحافلات التي تخضع لتفتيش دقيق أيضا، والثالث للمركبات الخاصة.

يتحكم الجنود في هذه المسارات، وفي بعض الأيام يفتحها الاحتلال بالكامل، وفي أيام أخرى يفتح مسارا واحدا للفئات الثلاث، مما يخلق أزمة خانقة على الحاجز ويعرقل وصول أكثر من 10 آلاف مقدسي لمناطق أعمالهم في القدس وأراضي الـ48.

يمر علقم من المسار المخصص للمركبات الخاصة، وفي هذا المسار جهاز للكشف على لوحة تسجيل المركبات، وإذا كان هناك أي مخالفات على المركبة يتم اعتقال الشخص والتحقيق معه في مركز الشرطة المقام على الحاجز.

وعند وصول المركبة لمكان وجود الجندي على الحاجز، يتم التدقيق في الهويات الشخصية، وإذا كان يستقل المركبة شبان يتم إخراجهم من المركبة وتفتيشها بالكامل.

وسيطر الحاجز على أراض واسعة، عمل الاحتلال فيما بعد على بناء ما أسماها بـ"مراكز الخدمات المدمجة"، التي تضمّ مقرا للشرطة ومكاتب لوزارات ومكاتب أخرى تابعة لبلدية الاحتلال.

هذا البناء وإن بدا أنه تسهيل لتنقل الفلسطينيين الحاملين للهوية المقدسية، إلا أنه شكل أداة للتحكم فيهم وفرض إجراءات تنكيلية بحقهم.

يقول علقم "الحاجز عبارة عن كمين لتصيّد مخالفات مرور على المركبات، وحملات لفرق الضريبة الإسرائيلية".

#Palestine 🇵🇸💔 #فلسطين

Where's the Human Rights organization?

Today 8/10/2022

The Israeli occupation forces brutally detain a Palestinian woman in the vicinity of Damascus Gate in Jerusalem in Palestine.#القدس #يوم_الجمعة #غزة #free #FreePalestine #Jerusalem #freedom #humanity pic.twitter.com/6x7xqaNk5z

— Islam Essa🇵🇸#Gaza🙋‍♀️👑 (@IslamEssa_Gaza) October 8, 2022