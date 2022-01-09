وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد صراع مع "كورونا"

توفي الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، مساء الأحد، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد معاناة مع فيروس كورونا ومضاعفاته استمرت على مدى ما يقرب من عام.

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر الإبراشي، واصفة إياه بـ"أحد أبرز الإعلاميين المصريين"، كما نعاه بكلمات مؤثرة معظم مقدمي البرامج التلفزيونية المسائية في مصر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن إصابة الإبراشي الذي كان أحد أبرز الإعلاميين المقربين من السلطة خلال السنوات الماضية، بالفيروس، حيث تلقى علاجا في أحد المستشفيات لما يقرب من 3 أشهر، ثم ذُكر أنه غادر المستشفى متعافيا في منتصف مارس/آذار 2021.

لكن مضاعفات الإصابة لم تفارق المذيع الشهير ومنعته من الظهور في برنامجه على التلفزيون المصري حتى وفاته الأحد بعد أيام من إعادة نقله إلى المستشفى إثر تدهور صحته.

بدأ الإبراشي مسيرته الصحفية في مجلة روزاليوسف المثيرة للجدل، ثم انتقل إلى تقديم البرامج السياسية في التلفزيون وتنقل ما بين التلفزيون الحكومي وقنوات خاصة أشهرها قناة دريم التي قدم فيها برنامجي "الحقيقة" و"العاشرة مساء" لعدة سنوات.

وكما بات معتادا عند وفاة كثير من الشخصيات العامة في مصر، فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات متباينة بشأن الراحل ومسيرته المهنية.

هزنى خبر وفاه وائل الابراشي .دائما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم اتوقع ابدا ان ينتهى فجأه كده . كان استاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمه. محدش كبير على الموت لكن وائل فعلا اصابنى بحاله ذهول كامل . الله يرحمه ويصبر اهله واصحابه يا رب — Amr Adib (@Amradib) January 9, 2022

يا وائل.. مش كنا مستنيينك ترجع ؟ ياوائل مش كنت بتقول بتحاول؟ يا وائل..اه على الوجع يا رفيق الدرب. ربنا يرحمك#وائل_الابراشي — Lamees elhadidi (@lameesh) January 9, 2022

وفاة #وائل_الإبراشي

لا مش شماته ولا حاجه ما كلنا هنموت! لكن يا ترى و هو بيكذب و ينصر الظلم و يتهم البريء و هو يعلم ان اتهامه عار من الصحة، ياترى عمل حساب اليوم اللحظة دي؟ اكيد لا لانهم و غيرهم!

طيب بالذمة تتمنى حياته و تموت عليها ولا تتمنى حياة حر اتظلم واتسجن او استشهد للحق؟! pic.twitter.com/q9dDf5gDNu — دينا الحناوي Dina H (@dinaelhenawy82) January 9, 2022