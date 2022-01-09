سياسة|عراق

شاهد.. نواب عراقيون مقربون من المحتجين يتوجهون للبرلمان الجديد بالتوكتوك

تحالف من أجل الشعب -الذي يضم حركتي امتداد والجيل الجديد- فيه 18 نائبا من مجموع 329 نائبا في البرلمان.

التوكتوك في العراق يحمل رمزية خلال الاحتجاجات الشعبية، حيث كان يستخدم لنقل الجرحى والمصابين (مواقع التواصل)
9/1/2022

قال مراسل الجزيرة في العراق إن نوابا مقربين من أحزاب منبثقة عن الاحتجاجات الشعبية توجهوا إلى مبنى البرلمان العراقي مستقلين عربات "التوكتوك " وسيرا على الأقدام، في مشهد أقرب لمسرح الشارع.

وتجمع أعضاء تحالف "من أجل الشعب" -والذي يضم حركة امتداد والجيل الجديد- في ساحة التحرير وسط بغداد، مركز الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وعبروا جسر الجمهورية الرابط بين التحرير والمنطقة الخضراء؛ حيث مقر مجلس النواب، مستقلين " التوكتوك "، لما يحمله من رمزية خلال الاحتجاجات الشعبية، حيث كان يستخدم لنقل الجرحى والمصابين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي انطلاق هؤلاء النواب لحضور الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، مستقلين "التوكتوك".

وتعد هذه المرة الأولى التي تشترك فيها قوى احتجاجية في الانتخابات النيابية، حيث حصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في مجلس النواب، وهي تمثل مناطق وسط وجنوب العراق، فيما حصلت حركة الجيل الجديد الناشطة في مناطق إقليم كردستان العراق على 9 مقاعد في المجلس، ليكون تحالف من أجل الشعب الذي يضمهما معا 18 نائبا من مجموع 329 نائبا في المجلس.

ومن المقرر أن تشهد جلسة البرلمان الأولى اليوم الأحد أداء اليمين الدستورية للنواب الفائزين بالانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند