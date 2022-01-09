شاهد.. نواب عراقيون مقربون من المحتجين يتوجهون للبرلمان الجديد بالتوكتوك

تحالف من أجل الشعب -الذي يضم حركتي امتداد والجيل الجديد- فيه 18 نائبا من مجموع 329 نائبا في البرلمان.

قال مراسل الجزيرة في العراق إن نوابا مقربين من أحزاب منبثقة عن الاحتجاجات الشعبية توجهوا إلى مبنى البرلمان العراقي مستقلين عربات "التوكتوك " وسيرا على الأقدام، في مشهد أقرب لمسرح الشارع.

وتجمع أعضاء تحالف "من أجل الشعب" -والذي يضم حركة امتداد والجيل الجديد- في ساحة التحرير وسط بغداد، مركز الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وعبروا جسر الجمهورية الرابط بين التحرير والمنطقة الخضراء؛ حيث مقر مجلس النواب، مستقلين " التوكتوك "، لما يحمله من رمزية خلال الاحتجاجات الشعبية، حيث كان يستخدم لنقل الجرحى والمصابين.

انتفاضة التوك تك…

اعضاء حركة #امتداد في الطريق إلى الجلسة الأولى للبرلمان #العراقي pic.twitter.com/T9hLqNQSFR — Mustafa (@MustafaFahs) January 9, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي انطلاق هؤلاء النواب لحضور الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، مستقلين "التوكتوك".

نواب حركة امتداد والجيل الجديد وبعض المستقلين يدخلون المنطقة الخضراء بـ"التكتك" لحضور جلسة البرلمان الأولى. pic.twitter.com/BHuB5whJqZ — Abdullah Koder🇮🇶عبد الله خضير (@AbdullahKoder) January 9, 2022

من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد نواب حركة امتداد وحراك الجيل الجديد ينطلقون نحو قبة البرلمان بواسطة عجلة التكتك للحضور الى مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة لعقد الجلسة الاولى واداء اليمين الدستوري.#حركة_امتداد pic.twitter.com/c0H6NArFAs — حركة امتداد (@emtidadiraq) January 9, 2022

وتعد هذه المرة الأولى التي تشترك فيها قوى احتجاجية في الانتخابات النيابية، حيث حصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في مجلس النواب، وهي تمثل مناطق وسط وجنوب العراق، فيما حصلت حركة الجيل الجديد الناشطة في مناطق إقليم كردستان العراق على 9 مقاعد في المجلس، ليكون تحالف من أجل الشعب الذي يضمهما معا 18 نائبا من مجموع 329 نائبا في المجلس.

ومن المقرر أن تشهد جلسة البرلمان الأولى اليوم الأحد أداء اليمين الدستورية للنواب الفائزين بالانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه.