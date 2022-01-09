يعقد مجلس النواب العراقي الجديد جلسته الأولى اليوم الأحد بعد نحو 3 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط خلافات حادة بين الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر الفائز بالانتخابات والكتل الشيعية البارزة الأخرى.

وقال مراسل الجزيرة -الموجود في مبنى البرلمان العراقي- إن النواب الجدد بدأوا بالتوافد إلى البرلمان، مضيفا أن الجلسة التي كان مقررا لها أن تبدأ الساعة الـ11 صباحا (بالتوقيت المحلي لمدينة بغداد) لم تبدأ حتى الآن رغم أن رئيس الجلسة الأكبر سنا وهو النائب محمود المشهداني حضر هو الآخر إلى البرلمان.

وقال المراسل إن الاطار التنسيقي -الذي يضم كل القوى السياسية الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية- قدم طلبا إلى رئاسة البرلمان بتأجيل الجلسة عدة ساعات (حتى الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة)، مشيرا إلى أن الطلب الذي يدعو إلى تأجيل الجلسة تم تقديمه إلى المشهداني الذي لم يرد بقبول الطلب أو رفضه.

وقال المراسل إن الإطار التنسيقي طالب بفسح المجال أمام الكتل البرلمانية لإجراء مزيد من المشاورات، علها تفضي إلى حصول توافق يضمن الذهاب باتجاه عقد الجلسة والتصويت على اختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

وأضاف أن أروقة البرلمان تشهد اجتماعات عديدة بين مختلف الكتل البرلمانية في محاولة منها للتوصل إلى توافق وحسم الخلافات التي تحول دون عقد الجلسة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى، مضيفة أن "نواب الكتلة الصدرية عقدوا اجتماعا داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان"، موضحة أنهم "ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع".

أما نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فقد عقدوا أيضا اجتماعا برئاسة النائب عطوان العطواني. في حين اجتمع نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني في فندق الرشيد، برئاسة هوشيار زيباري للتحضير للجلسة الأولى.





وبحسب الدستور، سيتعين على البرلمان في جلسته الأولى اليوم الأحد التصويت على اختيار رئيس له بأغلبية 165 صوتا من مجموع 329 (مجموع مقاعد البرلمان)، وهو منصب من حصة العرب السنة بحسب العرف السياسي في العراق بعد عام 2003 ، إضافة إلى نائبين له (أحدهما كردي، والآخر شيعي)، ثم تتجه رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 30 يوما الذي عليه -بدوره- أن يكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، ويكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا"، وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه، يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوما لتشكيلها.

الحلبوسي (يمين) والخنجر أعلنا الاندماج في تحالف سني جديد (مواقع التواصل)

ترشيح الحلبوسي

وقام التحالفان الرئيسيان للعرب السنة "تقدم" -بزعامة محمد الحلبوسي ( 37 مقعدا)- و"عزم" -بزعامة خميس الخنجر (14 مقعدا)- اللذان أعلنا اندماجهما في تحالف واحد قبل أيام، بترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان، على أن يترأس الخنجر التحالف الجديد.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بأكبر عدد للمقاعد البرلمانية، بحصولها على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا.