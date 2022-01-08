القاهرة- قررت جهات التحقيق المصرية حبس رجل الأعمال الشهير محمد الأمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية تتعلق باتهامه بالاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام يملكهما في محافظة بني سويف الواقعة جنوبي العاصمة القاهرة.

ووفق جريدة الأهرام المصرية (حكومية) فقد وجهت النيابة للأمين في القضية التي تحمل رقم 188 لعام 2022، اتهامات بالتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور، كما طلبت النيابة تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية حول الواقعة.

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على فتيات بدار أيتام https://t.co/SvQjXydUNr — الأهرام AlAhram (@AlAhram) January 7, 2022

اسألوا دعاء

وكشفت مصادر تابعت التحقيقات مع الأمين لبوابة "أخبار اليوم" (حكومية) أن جهات التحقيق استمعت لأقوال المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والتي أمرت على أثرها بضبطه.

وقال المتهم في التحقيقات إنه لم يرتكب التهم الموجهة إليه بمحاولة هتك عرض أطفال أيتام من نزلاء الدار المملوكة له، حيث طالب جهات التحقيق بسؤال مشرفة الدار وتدعى دعاء حافظ، مستطردا "اسألوا دعاء".

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت جهات التحقيق باستدعاء "دعاء" لسماع أقوالها، كما أمرت جهات التحقيق بالتجديد للمتهم في الموعد المحدد، وطلبت جهات التحقيق استدعاء الطفلتين، وهما هيام وريهام، للاستماع لأقوالهما في التهم الموجهة لصاحب الدار بهتك عرضهما في دار الأيتام المملوكة له.

"أطفال مفقودة"

وكشفت بوابة "أخبار اليوم" أن إحدى الصفحات على موقع فيسبوك تسمى "أطفال مفقودة" تقف وراء البلاغ الذي تم تقديمه ضد رجل الأعمال المصري منذ شهرين بعد رصدهم شكاوى وانتهاكات للأطفال داخل دار الرعاية.

وأوضحت تقديم تلك الصفحة فيديوهات وصورا للجهات المعنية تكشف ما ارتكبه محمد الأمين بحق الأطفال، وأن الجهات المعنية تقوم بفحص تلك الفيديوهات والصور لكشف ملابسات الواقعة.

كما نشرت الصفحة منشورا أكدت فيه تقديمها للبلاغ الوفاء بوعدها للبنات الأيتام اللاتي ناشدنها الوقوف خلفهن، وقدمت الشكر للنائب العام على أن التحقيقات لم تتوقف طوال الفترة الماضية، ووعدت بنشر تفاصيل الواقعة في وقت لاحق.

تصدٍ حاسم

من جانبها، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت فيه إنها تتصدى بكل قوة وحسم لأية مخالفات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأنها بادرت بإبلاغ النيابة العامة عن واقعة مؤسسة الأيدي الأمينة.

وأعلن البيان اغلاق المؤسسة، بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون؛ حيث بادرت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة.

من هو محمد الأمين؟

جدير بالذكر أن محمد الأمين، رجل أعمال شهير مقرب من السلطة الحالية، وهو مؤسس شبكة قنوات "سي بي سي" (CBC) كما يملك شبكة قنوات "مودرن".

وكان الأمين شريكا في كل من فضائيتي "النهار"، و"النهار دراما"، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة "عامر جروب" العقارية، وشارك في ملكية عدة صحف خاصة.

وبدأ الأمين حياته بالعمل خارج مصر وبالتحديد في دولة الكويت، ثم ظهر اسمه في مجال الإعلام بشكل مفاجئ عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011؛ حيث أنشأ باقة قنوات "سي بي سي" التي كانت من أكثر المنتقدين للرئيس الراحل محمد مرسي والمؤيدين لعزله من قبل الجيش في يوليو/تموز 2013 بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة لاحقا.