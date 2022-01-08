قلق دولي من الاضطرابات في كازاخستان ودعوات للحوار وضبط النفس

دعت الأمم المتحدة الأطراف المتصارعة في كازاخستان إلى ضبط النفس وتشجيع الحوار وتفادي العنف. وطالبت المنظمة الأممية الجمعة باحترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية عند فرض النظام في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات وأعمال عنف منذ نحو أسبوع.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك الجمعة، طالب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، السلطات في كازاخستان باحترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وذلك تعليقا على إيعاز رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف لقوات الأمن والجيش بقتل من وصفهم بـ"الإرهابيين" دون سابق إنذار.

ومن جهتها، قالت روسيا إن ما يجري في كازاخستان "محاولة مدعومة من الخارج لتقويض الأمن"، وأعلنت أنها تدعم الحل السلمي لكل المشاكل بهذا البلد في إطار القانون وعبر الحوار، وليس عبر الاحتجاج بالشارع وخرق القانون.

وصرح ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، الجمعة، بأن بلاده واثقة من قدرة كازاخستان على التعامل مع مشكلاتها.





أميركا تراقب

وتشهد كازاخستان مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين إثر اندلاع احتجاجات غير مسبوقة الأحد الماضي، بسبب الزيادة في أسعار الوقود مع بداية العام الجاري.

وتضخمت الاحتجاجات الأربعاء الماضي عندما اقتحم محتجون مباني عامة -في مناطق منها ألماتي كبرى مدن البلاد- وأضرموا فيها النيران.

ومن جهته، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في اتصال مع نظيره الكازاخي مختار تليوبيردي- دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسات الدستورية في كازاخستان وحرية الإعلام، ودعا إلى حل سلمي للأزمة يحترم الحقوق الدستورية.

غير أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي صرحت بأن إدارة الرئيس جو بايدن تراقب الوضع في كازاخستان. كما تراقب عن كثب التقارير التي تفيد بأن منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرسلت قوات إلى هذا البلد.

وأضافت ساكي -في إفادتها الصحفية اليومية- أن ثمة تساؤلات عن طبيعة تلك القوات، ومدى شرعية نشرها، مشيرة إلى أن الوضع في كازاخستان لن يؤثر على المحادثات مع موسكو، والمقررة الاثنين المقبل.





قوات لحفظ السلام

وكانت السلطات الكازاخية قالت في وقت سابق إن قوة لحفظ السلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي -كان توكاييف قد طلبها هذا الأسبوع- تصل إلى البلاد حاليا، لكنها لا تشارك في القتال أو "القضاء على المسلحين". وأضافت الحكومة أن هذه القوة التابعة لموسكو ستوفر غطاء وستؤدي مهمة أمنية.

وأكدت المنظمة أن مهمة هذه القوة ليست قمع المحتجين، بل مساعدة كازاخستان في حماية المنشآت الحيوية، مؤكدة أن الأحداث بهذا البلد تهديد حقيقي لأمن الدولة وسيادتها.

أما الصين، فقد قال المتحدث باسم خارجيتها إن هذه الأحداث شأن داخلي وإن السلطات هناك قادرة على التعامل معها بالشكل المناسب.

بينما عبّرت بريطانيا -على لسان وزيرة خارجيتها ليز تروس- عن القلق الشديد بشأن الاضطرابات في كازاخستان، وقالت إن حكومتها تراقب الوضع عن كثب.

ومن جهتها، دعت فرنسا كل الأطراف إلى ضبط النفس، وقال وزير الخارجية جون إيف لودريان إن هذه الأحداث مقلقة.





ذكريات سيئة

أما الاتحاد الأوروبي فقد أعرب عن "قلقه العميق" حيال الاضطرابات في كازاخستان، معتبرا أن إرسال موسكو دعما عسكريا خارجيا لهذا البلد "يعيد ذكريات عن أوضاع ينبغي تجنبها".

وفي ألمانيا، أوصت الحكومة مواطنيها بعدم السفر إلى كازاخستان في ظل الاضطرابات التي تشهدها حاليا، في وقت ألغت فيه شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها المقررة إلى كازاخستان حتى الأحد التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري.

وبدورها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي -أمس- عن قلقها البالغ إزاء العنف في كازاخستان، داعية إلى نبذه.