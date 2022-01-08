الصدر: الحكومة القادمة ستكون حكومة أغلبية ولا مكان للطائفية والمليشيات في العراق

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أغلبية وطنية، بينما اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن تفاهم المكونين السني والكردي يفرض تفاهما شيعيا.

وقال زعيم التيار الصدري إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أغلبية وطنية، وإنه لا مكان "للطائفية والعرقية والفساد والمليشيات" في العراق.

وأضاف الصدر -في تغريدة له- أن القانون سيعلو بقضاء عراقي نزيه، وأن الشعب العراقي سيرفض التبعية، وفق تعبيره.

ولم تتمكن الكتل البرلمانية حتى الآن من تشكيل تحالفات يمكن أن تفضي إلى تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وعُقد مساء السبت اجتماع للإطار التنسيقي الشيعي في بغداد لبحث موضوع التحالفات مع الكتل السياسية الأخرى، عشية أول جلسة لمجلس النواب العراقي المنتخب.

من جهته، أكد هادي العامري أن الإطار التنسيقي الذي يضم كل القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يؤمن بأن ما وصفه بتمزيق المكون الشيعي ليس في صالح أحد.

وأشار العامري -خلال لقائه الوفد الكردي المشترك ببغداد- إلى أن تفاهم المكونين السني والكردي يفرض تفاهما شيعيا.

وأضاف أن التحالف قدم كل ما يستطيع لإنجاح التفاهمات أمام التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة.

وبدوره أكد الوفد الكردي أن الأكراد هم حلفاء للسنة والشيعة، ولا يريدون الانحياز لطرف دون آخر.