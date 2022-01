عشرات القتلى بقصف جوي إثيوبي على مخيم للنازحين بإقليم تيغراي

قتل 56 شخصا وأصيب 30 بينهم أطفال في قصف جوي للجيش الإثيوبي على مخيم للنازحين في بلدة ديدبيت بإقليم تيغراي شمالي البلاد، وفق مصادر متطابقة.

وقال غيتاشيو رضا المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي إن القوات الحكومية نفذت هجوما عبر طائرة بدون طيار استهدف مخيم ديدبيت للنازحين ما أدى لمقتل 56 مدنيا كحصيلة أولية.

وأضاف المتحدث في تغريدة عبر تويتر أن معظم الضحايا هم من النازحين من غرب تيغراي الذين فروا من القتال الأخير بين القوات الحكومية ومقاتلي الجبهة.

Another callous drone attack by #AbiyAhmed in an #IDP camp in #Dedebit has claimed the lives of 56 innocent civilians so far. The saddest part of the story is the victims are people displaced from #WesternTigray by the regime’s genocidal campaign. Double jeopardy at its worst!

— Getachew K Reda (@reda_getachew) January 8, 2022