الخديوي توفيق.. الحاكم الذي اتهمه شيوخ الأزهر بخيانة مصر

القاهرة- "لما تولى توفيق باشا مسند الخديوية رقى عرابي إلى رتبة أميرالاي في يونيو/حزيران 1879، وأصدر الخديوي أمره بذلك وهو في الإسكندرية، فتوجه عرابي إلى سراي رأس التين، وقدم للخديوي شكره مقرونا بعبارات الإخلاص والولاء، فشمله الخديوي برعايته، وجعله ضمن ياورانه، وعينه أميرلاي المشاة الرابع الذي كان مركزه القاهرة، وظل يشغل هذا المنصب حتى شبوب الثورة عام 1881".

هكذا، يحكي المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه "الزعيم الثائر أحمد عرابي" عن العلاقة بين الخديوي توفيق والزعيم عرابي، ويصف ثورة عرابي بأنها لم تكن عسكرية فحسب، بل هي ثورة قومية اشتركت فيها كل طبقات الشعب، وكان عرابي سببا أساسيا في الثورة لأنه بث في صفوف الضباط روح التضامن، وتقدم الصفوف لعرض مطالبه على ولاة الأمور، وواجه توفيق ثورة الضباط بالتردد، فتارة يقابلهم باللين وتارة بالشدة والحزم.

كما يؤكد الرافعي أن الشعب المصري عانى من الظلم، وسوء نظام الحكم، "لم يكن ثمة عدل ولا قانون، ولا قضاء ينتصف للمظلوم ويعطي كل ذي حق حقه" في عهد الخديوي توفيق، سادس حكام مصر من الأسرة العلوية، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم إذ توفي في السابع من يناير/كانون الثاني 1892.

مظاهرة عابدين

مع تزايد شعور الضباط المصريين بالظلم في الجيش، بدأوا التحرك. وفي التاسع من سبتمبر/أيلول 1881، وقعت المظاهرة العسكرية لضباط الجيش يتزعمهم أحمد عرابي أمام قصر عابدين، يحكي الرافعي أن الخديوي توفيق سأل عرابي عن طلباته، فأجاب عرابي: "عزل وزارة رياض باشا، وتشكيل مجلس النواب، وإبلاغ عدد الجيش إلى العدد المعين في الفرمانات السلطانية".

فقال الخديوي: "كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا خديوي البلد وأعمل زي ما أنا عايز".

ثم رجع الخديوي إلى السرايا، ولم يلبث الخديوي أن رضخ لمطالب عرابي، لأن الجيش بأكمله يؤيدها، وليس للخديوي قوة يعتمد عليها، فعزل وزارة رياض باشا، وعهد بالوزارة إلى شريف باشا، الذي لم يلبث أن استقال، وتشكلت وزارة برئاسة محمود سامي البارودي كان فيها عرابي وزيرا للحربية.

خطط استعمارية

في مايو/أيار 1882 مع اشتعال الخلاف بين الخديوي والوزارة، اتفقت إنجلترا وفرنسا على التدخل وإرسال أسطولهما إلى الإسكندرية للقيام بمظاهرة بحرية، إذ رأتا مصر في ثورة تستدعي التدخل، وبدأت البوارج الأجنبية تصل للإسكندرية يوم 19 مايو/أيار 1882، وفقا للرافعي.

خاطبت إنجلترا وفرنسا مصر بلغة التهديدات الرسمية، وطلبتا استقالة البارودي وخروج عرابي من مصر، ويرى الرافعي أنه "لو قبل عرابي هذه المقترحات وغادر البلاد، لكان ذلك تضحية منه في سبيل مفاداتها من التدخل الأجنبي المسلح، ولتركها على الأقل في ظرف أفضل حالا، وأهون من رحيله عنها بعد هزيمة التل الكبير".

مذبحة الإسكندرية

أخذ الأجانب يهاجرون من القاهرة إلى الإسكندرية، فامتلأت المدينة بهم، وفي 11 يونيو/حزيران 1882، وقعت مذبحة الإسكندرية، بعد شجار بين أحد المالطيين من رعايا الإنجليز وأحد الأهالي، إثر خلاف على أجرة امتطاء حمار، فوقعت مشاجرة ضخمة، تباطأ الجند في التدخل لوقفها.

يقدر الرافعي عدد القتلى بـ49 -منهم 38 من الأجانب والباقون من الأهالي- ويرى أن حضور الأسطولين الإنجليزي والفرنسي هو السبب الأساسي في المذبحة، "فقد أهاج حضورهما الخواطر، وأوغر صدور المصريين على الأوروبيين عامة".

في 11 يوليو/تموز 1882، بدأ الأسطول الإنجليزي في ضرب الإسكندرية، وتفاني الأهالي في الدفاع عن المدينة، لكن الحرب كانت حرب مدافع وحصون وبوارج، فبذلوا كل ما في استطاعتهم من تضحية وإقدام، وانسحب عرابي من الميدان إلى كفر الدوار لإعادة تنظيم جيشه.

استعرض فيلم "عرابي.. بين البطولة والعصيان" -من إنتاج الجزيرة الوثائقية- القصة، مشيرا إلى أن الجيش المصري لم يكن مستعدا لمواجهة عسكرية، وأن كتيبة إنجليزية نزلت لأخذ الخديوي توفيق من قصر الرمل إلى قصر رأس التين في حماية الإنجليز، مما أكد انحياز الخديوي للإنجليز الذين نجحوا في الاستيلاء على الإسكندرية.

فتوى بخيانة الخديوي

أصر الخديوي على عزل عرابي وأخذ عليه "إخلاء الإسكندرية من دون مقاومة، ثم دافع عن نيات الإنجليز في احتلال الإسكندرية، وأن الغرض منه المحافظة على الأمن"، وفقا للرافعي.

لم يكترث عرابي المرابط في معسكره بكفر الدوار لأمر الخديوي، وأرسل إلى الجمعية العمومية للنظر في قرار عزله. وكان من بين أعضاء الجمعية -وفقا للرافعي- شيوخ من الأزهر وبطريرك الأقباط وحاخام اليهود و3 من الأمراء وكثير من النواب والقضاة وغيرهم.

تولى الإمام محمد عبده تلاوة أوامر الخديوي ومنشورات عرابي، كما تليت فتوى شرعية من شيخ الأزهر الشيخ محمد عليش، والشيخ حسن العدوي، والشيخ محمد أبو العلا الخلفاوي تتهم الخديوي بالخيانة، و"بمروق الخديوي من الدين لانحيازه إلى الجيش الذي يحارب البلد"، واتفقت الآراء على رفض عزل عرابي، وفقا للرافعي.

خديعة ديليسبس

عزم عرابي على ردم قناة السويس حتى يغلق الطريق أمام الأسطول الإنجليزي، لكن فرديناند ديليسبس الحاصل على امتياز حفر وتشغيل قناة السويس وعد عرابي بعدم السماح للإنجليز بعبور القناة، اطمأن عرابي لوعد ديليسبس ليفاجأ بأن الإنجليز قد عبروا القناة واحتلوا بورسعيد والسويس.

في 13 سبتمبر/أيلول 1882، دارت معركة التل الكبير، وفيها ألحق الإنجليز الهزيمة بجيش عرابي، فاستسلم الجيش المصري بعد خيانة بعض من قادته التابعين للخديوي توفيق، ثم تقدم الإنجليز نحو القاهرة واحتلوها في 25 أغسطس/آب 1882، وتمت محاكمة عرابي ورفاقه ونفيهم خارج البلد.

فشل الثورة

يرى الرافعي أن أهم أسباب إخفاق الثورة العرابية هي الانقسام بين صفوف العرابيين والخديوي توفيق، مما جعل البلد معسكرين متحاربين، معسكر الثورة ومعسكر الخديوي، فوقع الاصطدام بينهما وتفاقم أمره، فانتهز الإنجليز فرصة وجوده وما أدى إليه، وكذلك المطامع الاستعمارية الأوروبية.

وقدم فيلم "عرابي.. بين البطولة والعصيان" أسباب الفشل مثل الشائعات، خيانة الخديوي، واتهامه عرابي بالعصيان، خيانة ديليسبس والشراكسة وغيرهم، بالإضافة إلى الخطط الاستعمارية لاحتلال مصر.

خيانة توفيق

ويؤكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن توفيق كان خائنا قبل مجيء الإنجليز، فقد كبل مصر بديون كبيرة، حيث تفتق ذهنه عن مصيبة كبرى، حيث باع والده إسماعيل أسهم مصر في شركة قناة السويس، وباع توفيق حصة مصر من أرباح القناة (15%) بثمن بخس، ليتنازل عن آخر خيط يربط بين مصر والقناة، ويضيف أن توفيق كان ولاؤه للإنجليز .

جدل

ورغم اتهام البعض للخديوي توفيق بمحاربة ثورة عرابي وتسببه في الاستعمار الإنجليزي لمصر، يرى البعض الآخر أن توفيق اهتم بالأمور الداخلية للبلاد مثل التعليم، فأنشأ مدرسة القبة على نفقته الخاصة، كما قام بتنظيم مخصصات الأسرة الخديوية، وأنشئت في عهده الكثير من البنوك والشركات وأهمها شركات الترام، والشركة المساهمة الأميركية لتوصيل التليفون بين القاهرة والإسكندرية.

كما أصدر توفيق لائحة الموظفين المدنيين التي تضمن لهم حقوقهم في المعاش، وأردفها بلائحتي المعاشات الملكية والعسكرية، وفقا لموقع الرئاسة المصرية وموقع "أخبار اليوم".