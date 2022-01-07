إصابة 25 أسيرا فلسطينيا بفيروس كورونا

قال النادي الفلسطيني المعني بشؤون الأسرى، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا أصاب 25 أسيرا في سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي، محذرا من خطر تزايد عدد الحالات المصابة.

وأضاف في بيان "لا تفاصيل إضافية حتى الساعة سوى أنه تم عزل كافة الأسرى القابعين في القسم البالغ عددهم 55 أسيرا".

ولم يصدر بيان من مصلحة السجون الإسرائيلية، أو الجهات ذات الصلة، حول هذه الإصابات.

وذكر نادي الأسير في بيانه "سجن النقب من أكبر السجون التي يقبع فيها أسرى من حيث العدد، ويبلغ عددهم أكثر من 1200 أسير، الأمر الذي يضاعف من المخاطر الحاصلة على مصير الأسرى، واحتمالية تسجيل مزيد من الإصابات".

وأضاف "أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار كورونا وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ أبريل/نيسان الماضي حتى اليوم وصلت إلى 388 إصابة".

وتابع النادي "الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي".

وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى وجود 4600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، موزعين على 23 سجنا ومركز توقيف.