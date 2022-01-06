في خطابه قبل دقائق من اقتحام مبنى الكابيتول (السادس من يناير/كانون الثاني 2021)، حثّ ترامب الآلاف من أنصاره المحتشدين على التحرك تجاه مباني الكونغرس، وقال "إذا لم تقاتلوا بضراوة، فلن يكون لديكم بلد بعد الآن".

واشنطن- لم يدّخر كبار مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جهدا في البحث عن طريقة سياسية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي صوّت فيها أكثر من 81 مليون ناخب لمصلحة جو بايدن، مقارنة بأكثر من 74 مليون صوت لمصلحة مرشحهم.

وفاز الرئيس جو بايدن بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب الذي ما زال يرفض الاعتراف بالنتائج حتى اليوم.

ووفق مراقبين، فإن ترامب وجّه مستشاريه للبحث عن كل الطرق الممكنة واستغلال أي ثغرات سياسية أو قانونية أو إجرائية لقلب نتائج الانتخابات، وهو ما فشلوا فيه، ولم يعد أمام الرئيس السابق سوى اللجوء إلى بعض تيارات قواعده الشعبية المؤمنة بنظريات المؤامرة، التي رُوّج لها من دون توقف منذ دخول ترامب حلبة الصراع السياسي عام 2015.

وقبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لم يأخذ أحد بجدّية تهديدات ترامب التي قال فيها إنه من المستحيل أن يخسر الانتخابات، وإن حدث ذلك فسيعني تزويرها لمصلحة منافسة الديمقراطي جو بايدن.

ومع مرور ذكرى اقتحام الكونغرس، تعرض الجزيرة نت 5 طرق استخدمها ترامب للانقلاب على العملية السياسة الأميركية، إلا أنه أخفق فيها جميعها، ورغم ذلك، فإن شبحه ما زال مسيطرا، بصورة غير تقليدية، على مفاصل الحزب الجمهوري.

الرئيس السابق دونالد ترامب لم يعترف بفوز بايدن وشكك في نتائج الانتخابات (رويترز)

أولا: محاولة الضغط لعدم المصادقة على النتائج

سهّل ارتفاع نسبة بطاقات الاقتراع البريدية وتأخر وصولها إلى لجان فرز الأصوات من مهمة ترامب في الادّعاء بأنه يتقدم في عدد من الولايات المتأرجحة التي تحدّد مصير الانتخابات كجورجيا، وأريزونا، وبنسلفانيا، وميشيغان.

وبالفعل تقدم ترامب في بعض هذه الولايات في وقت مبكر وقبل عدّ كل الأصوات، وبعد وصول بطاقات التصويت البريدية، حدث تحول كبير لمصلحة منافسه بايدن.

وزاد الإقبال على التصويت عبر البريد، بسبب الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار كورونا، من هجوم ترامب المبكر وتشكيكه في التصويت.

وللمساعدة في إثبات ادّعاءات ترامب، حاولت قيادات جمهورية الضغط على السكرتير في أكثر من ولاية متأرجحة، إما لعدم التصديق على النتائج أو للعثور على أوراق اقتراع مزوّرة.

استطلاع الرأي للتصويت المبكر في ولاية بنسلفانيا وهي من الولايات المتأرجحة (الجزيرة)

ثانيا: محاولة الضغط على المشرّعين المحليين لتغيير نتائج ولايات متأرجحة

حاول ترامب شخصيا إجبار المشرّعين المحليين في ولايات عدة صوّتت لبايدن على إلغاء نتائج الانتخابات، واعتمد على رأي قانوني مشكوك في صحته يقول إن هذه الهيئات التشريعية يمكن أن تتجاهل ببساطة نتائج التصويت الشعبي في ولاياتها.

وفي بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا وجورجيا، حثّ ترامب علنا المشرّعين الجمهوريين الذي يمتلكون الأغلبية على التدخل لإعلان فوزه. ولم يتردد في التواصل المباشر مع بعض مشرّعي ولاية ميشيغان، ودعوتهم للقاء في البيت الأبيض، كما استخدم حسابه على منصة تويتر (قبل إيقافه) للتواصل مع المشرعين ودعوتهم المباشرة لقلب النتائج.

ثالثا: الضغط على المحاكم لإلغاء الانتخابات وإثبات التزوير

لم تنجح مساعي ترامب في اللجوء إلى القضاء لتغيير نتائج الانتخابات، ورفضت أكثر من 60 محكمة ادّعاءاته. ثم رفع المدّعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا طالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات ويسكونسن وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا، التي فاز بها بايدن. ودعم ترامب هذه التوجه، ونال دعم المدّعين العامّين في 20 ولاية يسيطر عليها الجمهوريون.

ورفضت المحكمة العليا النظر في الدعوى، فهاجم ترامب قضاتها الثلاثة الذين عيّنهم وتوقّع منهم ردّ الجميل سياسيا.





رابعا: الضغط على وزارة العدل لإلغاء النتائج

حاول ترامب إجبار وزارة العدل على تزويده بذريعة لإلغاء النتائج، لكن وزير العدل بيل بار رفض القيام بذلك. ولو أذعنت هذه الوزارة لكانت أضفت مصداقية على ادّعاءات ترامب بتزوير الانتخابات.

وفي اجتماع بين ترامب والقائم بأعمال وزير العدل جيفري روزن، قال ترامب "قل فقط إن الانتخابات كانت فاسدة واترك الباقي لي".

خامسا: الضغط على نائبه مايك بنس

أصرّ ترامب وكرر في مناسبات عدة أن نائبه، مايك بنس، لديه القدرة على أن يقرر من جانب واحد من فاز في الانتخابات بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ. لكن ترامب هاجم بنس علنا لرفضه الخضوع لطلبه برفض التصديق على نتائج الانتخابات.

وأمل ترامب أن يرفض بنس التصديق على النتائج في ولايات معينة، فذلك يمنحه أصواتا انتخابية أكثر من بايدن، وعليه يعلن بنس أن ترامب هو المرشح الفائز.

وذهب هذا السيناريو إلى تصور رفض الديمقراطيين بمجلس الشيوخ التصديق على فوز ترامب، وهو ما يترك الباب لمجلس النواب، حيث الدستور يعطي صوتا واحدا لكل ولاية في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، وكان الجمهوريون يشكلون الأغلبية في 26 ولاية من الولايات الـ50.

اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول كان مؤشرا خطيرا على انتشار المعلومات المضللة ومدى تأثيرها (الأوروبية)

سادسا: ترامب يلجأ إلى التمرد

في خطابه قبل دقائق من اقتحام مبنى الكابيتول (السادس من يناير/كانون الثاني 2021)، حثّ ترامب الآلاف من أنصاره المحتشدين على التحرك تجاه مباني الكونغرس، وقال "إذا لم تقاتلوا بضراوة، فلن يكون لديكم بلد بعد الآن".

وكان الهدف الصريح للتجمع وما تلاه من أعمال شغب هو الضغط على الكونغرس، وعلى نائب الرئيس مايك بنس على وجه الخصوص، لإلغاء نتائج الانتخابات. وقال ترامب لأنصاره "إذا فعل مايك بنس الشيء الصحيح، سنفوز في الانتخابات".

ومباشرة، شارك ما يزيد على ألفين من أنصار ترامب في اقتحام مبنى الكابيتول ونهبه وإجبار المشرّعين على الفرار، وتعطيل عملية التصديق على نتائج الانتخابات لما يزيد على 10 ساعات.

وحوكم مئات من المقتحمين، وبدأ بعضهم قضاء عقوبات الحبس لسنوات طويلة، إلا أنه لم تُوجّه اتهامات جنائية للرئيس السابق ترامب الذي يبدو مهتمّا بالعودة للحياة السياسية من بوابة الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.