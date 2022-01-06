اتصال هاتفي نادر بين وزيري الدفاع الروسي والأميركي

أعلن الناطق باسم البنتاغون جون كيربي أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي شويغو اليوم الخميس، فيما لا تزال التوترات تخيّم عند الحدود الروسية الأوكرانية.

وأضاف كيربي في بيان مقتضب أن الوزيرين ناقشا مسألة الحد من الأخطار عند حدود أوكرانيا.

ويتّهم الأوروبيون والأميركيون وكييف الروس منذ أسابيع بحشد عشرات الآلاف من الجنود عند الحدود الأوكرانية بهدف غزو محتمل. وهدد الغرب مرارا بفرض عقوبات "هائلة" وغير مسبوقة إذا أقدم الكرملين على ذلك.

من جانبها، تنفي روسيا تهديد أوكرانيا وتؤكد أن عليها حماية نفسها من عداء الغربيين الذين يدعمون كييف خصوصا في صراعها مع الانفصاليين المؤيدين للروس.

وتعتبر روسيا على نطاق واسع الداعم الرئيسي لهؤلاء الانفصاليين المنخرطين في الصراع الذي يشهده شرق أوكرانيا منذ حوالي 8 سنوات والذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

ومن المقرر أن تبدأ محادثات أميركية روسية الاثنين المقبل في جنيف، يليها اجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا واجتماع آخر بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.