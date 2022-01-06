كورونا.. أميركا تنتظر أسابيع صعبة وأرقام قياسية للإصابات في فرنسا وإيطاليا

ينتشر فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون حول العالم بوتيرة سريعة، وأعلن البيت الأبيض أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة، بينما سجلت فرنسا وإيطاليا أرقاما قياسية جديدة للإصابات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ارتفاع عدد الإصابات في أرجاء العالم إلى أكثر من 292 مليون حالة.

وقال منسق فريق البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا جيف زينتس (Jeff Zients) إن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة في الولايات المتحدة، وإن عدد المصابين بمتحور أوميكرون سيرتفع.

ومن جهتها، قالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل ويلينسكي إنه تم تسجيل ارتفاع قياسي في نسبة الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية، موضحة أن نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية هي 98% تقريبا.

وأوضحت ويلينسكي أن 95% من الإصابات هي بمتحور أوميكرون.

وأضافت "بلغ عدد المصابين الذين أدخلوا إلى المستشفيات هذا الأسبوع حوالي 15 ألفا يوميا، أي بزيادة قدرها 63%، فيما بلغ عدد الوفيات حوالي 1200 يوميا، إذ سجلنا ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع الذي سبق".

وفي السياق، أجاز المجلس الاستشاري لإدارة الغذاء والدواء الأميركية جرعة ثالثة من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما.





مناطق متفرقة

وفي فرنسا، قال رئيس الوزراء جان كاستيكس خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ إن الحكومة تواجه مصاعب مع أقلية من مواطنيها ترفض أخذ لقاح كورونا وتتسبب في انقسامات بالمجتمع.

وسجلت فرنسا، الأربعاء، 335 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة قياسية جديدة، فضلا عن 246 حالة وفاة.

من ناحيتها، ألغت المملكة المتحدة إلزامية إجراء فحص كورونا قبل مغادرة البلاد للزوار المطعمين، بعدما ضغطت شركات الخطوط الجوية التي تضررت بشدة جراء انتشار أوميكرون.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان، بعد مراجعة دورية تجرى كل 3 أسابيع لقيود السفر، إن إجراء الفحوص سيظل مطلوبا خلال يومين من دخول البلاد، لكن سيتم إلغاء الإلزام بإجراء الفحص المكلف.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 189 ألف إصابة جديدة الأربعاء، في رقم قياسي يومي، وذلك ارتفاعا من حوالي 171 ألفا في اليوم السابق.

وسجلت تركيا 143 وفاة، إضافة إلى 66 ألفا و467 إصابة بكورونا.

أما وزارة الصحة المصرية فسجلت 803 إصابات جديدة و27 وفاة، وذلك ارتفاعا من 769 إصابة و19 وفاة في اليوم السابق.