خلال اقتحام مخيم بلاطة.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس

نابلس- قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب بكير حشاش (21 عاما) من مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرق نابلس شمال الضفة الغربية خلال اقتحامها للمخيم في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

وقال شهود عيان من داخل مخيم بلاطة للجزيرة نت إن مواجهات عنيفة وقعت بين شبان المخيم وجيش الاحتلال الذي اقتحم المخيم لاعتقال مواطنين، حيث أطلق الجنود النار بشكل مباشر صوب الشبان الفلسطينيين الذين رشقوهم بالحجارة.

وأوضح الشهود أن الشاب حشاش استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي أسفل الرأس، حيث وصفت إصابته بالخطيرة وأدت لفقدانه الروح بعد وقت قصير، ليعلن عن استشهاده من داخل مستشفى رفيديا الحكومي.

وانطلقت مسيرات حاشدة داخل المخيم بعد إعلان استشهاد الشاب حشاش، وهتف المتظاهرون نصرة للشهيد، وعلت أصوات التكبير أرجاء المخيم، في حين دعت فعاليات المخيم وقواه الوطنية والإسلامية لإضراب تجاري في المخيم والمشاركة بتشييع الشهيد بعد ظهر اليوم.

ووفق معلومات لم يتسن للجزيرة نت التأكد منها فإن شبانا مسلحين أطلقوا النار صوب جيش الاحتلال أثناء انسحابه من المخيم بعد استشهاد الشاب حشاش.