قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أصبحت بين أول 3 دول بالعالم في إنتاج الطائرات المسيّرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء اليوم الخميس، خلال مشاركته في فعالية أقامتها الشركة التركية لصناعات الفضاء "توساش" (TUSAŞ)، وفي مراسم افتتاح المنشأة الوطنية لإنتاج الطائرات المقاتلة، في العاصمة أنقرة.

وكشف أردوغان أن حكومته عازمة على إخراج المقاتلة الوطنية من الحظيرة عام 2023 وعرضها للعالم أجمع، وأضاف أن المقاتلة المحلية ستجري طلعتها الجوية الأولى في 2025، مشيرا إلى أنها ستصبح القوة الضاربة للقوات الجوية التركية اعتبارا من 2029.

أردوغان خلال مشاركته في افتتاح المنشأة الوطنية لإنتاج الطائرات المقاتلة في العاصمة أنقرة (الأناضول)

من جهة أخرى، أكّد أردوغان أن ميزانية الصناعات الدفاعية ارتفعت من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار، منذ تولي حزبه "العدالة والتنمية" الحكم في البلاد (عام 2002).

وأشار إلى زيادة مبيعات قطاع الصناعات الدفاعية السنوية من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار خلال المدة ذاتها.

أرقام متقدمة

وقال أردوغان "حشدنا كل الإمكانات لإنشاء صناعة دفاعية مستقلة تمامًا ومكتفية ذاتيًّا". وذكر أن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا كان 62 فقط قبل 20 عامًا، أما اليوم فقد تجاوز الـ750 مشروعًا.

وأكّد أن عدد الشركات التركية العاملة في هذا المجال ازداد أيضًا من 56 إلى 1500 شركة.

وكشف الرئيس التركي أن قيمة صادرات القطاع ازدادت من 248 مليون دولار إلى 3 مليارات و224 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة. وقال إن بلاده أصبحت تلبي احتياجات الدول الصديقة والحليفة في هذا الإطار، وليس احتياجاتها الخاصة فحسب.

وأوضح أردوغان أن تركيا باتت بين 10 دول في العالم يمكنها تصميم السفن الحربية الخاصة بها وبناؤها وتشغيلها. وحسب الرئيس التركي، أصبحت حاليًّا بلاده بين أول 3 دول بالعالم في إنتاج الطائرات المسيّرة العادية والمسلحة والهجومية.

وأوضح أن تركيا بلغت هذا المستوى على الرغم من كل المصاعب التي أثارها المورّدون العالميون، والحظر العلني أو السرّي الذي واجهته، فضلا عن عمليات التخريب الداخلية والخارجية.