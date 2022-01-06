اعتبر حزب العمال أن إثارة مسألة المخالفات الانتخابية في هذا التوقيت هدفها مواصلة الاستخفاف بالعمل السياسي وبالأحزاب والانتخابات بشكل عام، و"خدمة لمخطط قيس سعيّد لفرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي".

تونس- أثار قرار بإحالة قيادات حزبية تونسية بارزة إلى القضاء بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية، ردود فعل متباينة وتساؤلات عن التبعات القانونية لذلك، في وقت نددت فيه شخصيات سياسية باستثناء رئيس الجمهورية قيس سعيد، رغم ذكره في تقرير محكمة المحاسبات.

وبحسب بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقررت إحالة 19 شخصا إلى المجلس الجناحي بالمحكمة بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية.

واستهدف القرار شخصيات سياسية وحزبية بارزة من بينهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، ورئيس حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد، وزعيم حزب العمال حمة الهمامي، وآخرون.

وتم قرار الإحالة القضائية استنادا للفصول المتعلقة بقانون الانتخاب والاستفتاء، وبتهمة "ارتكاب جرائم تتعلق بالإشهار السياسي، والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".

قرار الإحالة للقضاء استثنى الرئيس قيس سعيد لتمتعه بالحصانة (مواقع التواصل الاجتماعي)

لماذا تعذّرت إحالة قيس سعيّد؟

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية أنه "تعذر إحالة غيرهم إلى المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث"، في إشارة إلى قيس سعيّد بصفته مرشحا سابقا ورئيسا للجمهورية بما يتمتع به من حصانة.

وحول الأثر القانوني لهذه الجرائم الانتخابية، قالت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، في تصريح إعلامي محلي، إن مجمل المخالفات والجرائم الانتخابية المشار إليها تستدعي عقوبات مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف دينار تونسي (ألف و3 آلاف دولار تقريبا) فيما يتعلق بالإشهار السياسي، وبين 3 و20 ألف دينار بالنسبة لخرق فترة الصمت الانتخابي.

وسارعت قيادات حزبية مشمولة بالقرار القضائي إلى نفي تلقيها أي دعوة رسمية للمثول أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية، على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وزعيم حزب العمال حمة الهمامي.

الناطق باسم حركة النهضة أكد أن حزبه لم يتسلم أي استدعاء قضائي (رويترز)

توظيف سياسي

وأكّد المكلّف بالإعلام والاتصال بحركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي أن حزبه لم يتسلم أي استدعاء من أي جهة قضائية، مستنكرا الزج باسم راشد الغنوشي ضمن قائمة مترشحين للانتخابات الرئاسية، في حين ترشّح على رأس قائمة انتخابية تشريعية لا تشملها جرائم انتخابية بل مخالفات.

واتهم القيادي في النهضة، في حديث للجزيرة نت، رئيس الجمهورية بمحاولة الضغط على القضاء لاستصدار أحكام تدين خصومه السياسيين وتشوههم لدى الرأي العام، مؤكدا أن حزبه لا يخشى القضاء، ومستعد للدفاع عن قيادييه ودحض التهم المنسوبة لرئيسه بالمستندات والحجج القانونية.

وعبّر التاغوتي عن استغرابه من تغييب اسم قيس سعيّد من قائمة المتهمين بارتكاب جرائم انتخابية، "رغم ورود اسمه في تقرير دائرة المحاسبات، وتحجج النيابة العمومية بموانع تتعلق بصفته وما يتمتع به من حصانة نزعها سابقا عن نواب من دون أي قرار قضائي".

"خدمة لمخطط سعيّد"

ودان حزب العمال ما وصفه بـ"حشر" أمينه العام في هذا الإشهار السياسي وتعويم القضية، مقابل استبعاد الرئيس قيس سعيد منه رغم ورود اسمه ضمن قائمة المخالفين في تقرير دائرة المحاسبات.

واعتبر الحزب، في بيان رسمي، أن إثارة هذه المسألة في هذا التوقيت هدفه مواصلة الاستخفاف بالعمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام، و"خدمة لمخطط سعيّد لفرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي".

وشكّك حزب العمال في جدية ما ورد في بيان النيابة العمومية، نافيا جميع التهم لأمينه العام المتعلقة بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّر الحزب أيضا عن استغرابه الشديد من عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ورود اسمه في تقرير محكمة المحاسبات، التي أشارت إلى تلقيه دعما من 30 صفحة على وسائل التواصل.

وقال الحزب إن تعلل القضاء بعدم إثارة الدعوى العمومية ضد أشخاص بسبب صفتهم لا قيمة له في حالة قيس سعيد، باعتبار أنه ألغى الدستور وعوّضه بأمر رئاسي.

استهداف شخصي

وفي تصريح خاص للجزيرة نت، اعتبر الرئيس السابق المنصف المرزوقي أن الرئيس قيس سعيد يستهدفه شخصيا ضمن سلسلة من الإجراءات الانتقامية، بدأها بسحب جوازه الدبلوماسي وباستصدار حكم قضائي بالسجن لأربع سنوات في محاكمة سرّية، وبالاعتداء على شقيقه والتنكيل به.

ولفت المرزوقي إلى أن سعيّد بصدد الهجوم على جميع خصومه السياسيين ليظهر أمام التونسيين على أنه "المحارب لكل الفاسدين" مع تمسكه هو بالحصانة ورفعها عن آخرين.

وحذّر الرئيس السابق من أن دائرة تصفية الخصوم ستتوسّع خلال الأيام القادمة، في وقت تغرق فيه البلاد في الفقر والبؤس النفسي، على حد وصفه.





"زوبعة في فنجان"

من ناحيته، رأى المحامي والمحلل السياسي عبد اللطيف دربالة أن إحالة شخصيات سياسية وحزبية إلى القضاء لارتكاب مخالفات في الحملة الانتخابية الرئاسية لا تتعدى كونها "زوبعة في فنجان"، وأنها لن تُغيّر من الخارطة السياسية شيئا باعتبار أن العقوبات المدرجة لا تتعدى سقف الغرامات المالية.

وقال دربالة للجزيرة نت "لن تكون هناك أحكام بإلغاء نتائج الانتخابات أو إسقاط مرشحين أو قوائم، ولا حلّ ولا حرمان لأحزاب أو أشخاص من الترشّح للانتخابات القادمة، لكنها قد تعطي إشارة لإمكانية المحاسبة القضائيّة الماليّة عن المخالفات الانتخابيّة".