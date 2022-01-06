باليستي حوثي يضرب معسكرا بشبوة.. التحالف يرصد زورقا مفخخا بالحديدة وبيان أممي حول احتجاز السفينة الإماراتية

قصفت جماعة الحوثي معسكرا للجيش اليمني في شبوة مما أدى لمقتل 12 جنديا في الوقت الذي أقرت الجماعة بمقتل أحد قادتها في المنطقة. وفيما رصد التحالف العربي زورقا مفخخا بالحديدة، أصدرت الأمم المتحدة بيانا حول السفينة الإماراتية التي يحتجزها الحوثيون.

وقد أفادت مصادر محلية بأن 12 جنديا يمنيا قتلوا وأصيب آخرون، الأربعاء، في قصف بصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي على منزل أحد المسؤولين في مديرية عسيلان جنوبي محافظة شبوة شرقي البلاد.

وقال مسؤول محلي في شبوة إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على منزل مدير عام مديرية عسيلان العميد ناصر القحيح الحارثي، خلال اجتماع فيه ضم قيادات عسكرية ومدنية يمنية بمركز المديرية جنوبي شبوة.

وأوضح أن 12 جنديا من مرافقي بعض القادة العسكريين قُتلوا، وأصيب آخرون، بينما لم يصب أحد من القادة بأذى.

وأشار إلى أن من بين القيادات العسكرية التي كانت موجودة في الاجتماع، قائد محور عتق عزيز العتيقي، وقائد اللواء الثاني عمالقة حمدي شكري وقائد اللواء 163 مشاة صالح لقصم الحارثي، وقائد عمليات محور بيحان مبارك الحارثي، وغيرهم.

طائرة مسيّرة

وأعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة، في محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقال المتحدث العسكري يحيى سريع "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي".

وأشار إلى أن الطائرة "كانت تقوم بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان، غربي شبوة"، موضحا أن عملية إسقاط الطائرة تمت "بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

في المقابل، أقر الحوثيون بمقتل أحد قادتهم في محافظة شبوة. وقالت وكالة سبأ للأنباء التابعة لهم "نعت قيادة السلطة المحلية في شبوة، وكيل المحافظة أحمد محمد عبد الله الحمزة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في معركة الدفاع عن الوطن بمديرية بيحان في المحافظة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت مصادر عسكرية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بأن "غارة جوية استهدفت موكبا لقيادات الحوثيين مساء الثلاثاء" أدت إلى مقتل وإصابة مسؤولين آخرين في صفوفهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش اليمني سيطرته التامة على اللواء 163 الذي يقع بين مديريتي عسيلان وبيحان، بعد معارك ضارية.

وفي مأرب، قتل قائد في الجيش التابع للحكومة اليمنية، خلال مواجهات مع الحوثيين، الأربعاء.

وأوضح مصدر عسكري أن العقيد فرحان النقيب، قائد اللواء 102 مشاة، قتل في مواجهات مستمرة مع الحوثيين جنوبي مأرب.

ويقاتل الحوثيون منذ فبراير/شباط الماضي بشراسة القوات الموالية للحكومة التي تسيطر على مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بهدف الوصول إلى المدينة، ما سيسمح لهم بوضع يدهم على كامل الشمال اليمني.





عمل عدائي

في سياق متصل، ذكر التحالف العربي بقيادة السعودية فجر الخميس أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، ولم يذكر المنطقة التي استهدفتها المسيّرة.

وسبق أن أعلن التحالف رصد عملية تحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف الواقع تحت سيطرة الحوثيين غربي اليمن.

وقال التحالف، في بيان "رصدنا عملية تحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف" بمحافظة الحديدة، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف قبيل منتصف ليل الأربعاء/الخميس أنه تلقى نداء استغاثة من ناقلة نفط تعرضت لمضايقة مسلحة قبالة مدينة الحديدة.

في موضوع آخر، أفاد التحالف بأن معلوماته تشير إلى أن تخطيط وتنفيذ عملية قرصنة سفينة روابي الإماراتية الاثنين الماضي انطلق من ميناء ‎الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأضاف "ميناء ‎الحديدة مركز رئيس لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع أعلن احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، "على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية".

وفي المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي تركي المالكي إن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى (جنوب شرقي اليمن) إلى ميناء جازان السعودي، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة.

وقالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الظروف المحيطة باحتجاز السفينة الإماراتية روابي من قبل الحوثيين غير واضحة، داعية إلى احترام الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك "الظروف المحيطة بالحادثة لا تزال غير واضحة، والأمم المتحدة تتابع بقلق التقارير التي تفيد باحتجاز الحوثيين سفينة ترفع علم الإمارات".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.