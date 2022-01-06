الأمم المتحدة تدعم "خارطة الطريق" لإنهاء المرحلة الانتقالية والأعلى للدولة يطالب بقوانين توافقية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس دعمها الكامل للجنة خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، فيما طالب المجلس الأعلى للدولة بإصدار قوانين انتخابية توافقية.

وقد شهدت طرابلس اجتماعا بين أعضاء لجنة خارطة الطريق النيابية والمستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، وريزدون زينينغا القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية.

وأكد المسؤولان الأمميان دعم الأمم المتحدة الكامل للجنة في توجهها نحو إعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، من دون تفاصيل أكثر.

ومن جانبه، دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي -في بيان- إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وناقش أعضاء المجلس في جلسة اليوم آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شكل مجلس النواب الليبي لجنة باسم خارطة الطريق مكونة من 10 أعضاء بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت -قبل موعدها المقرر بيومين- تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

وجاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.