مقار الأحزاب والكتل السياسية في العراق جولات حوار وزيارات مكوكية بين جميع الأطراف بهدف الاستعداد للجلسة الأولى للبرلمان، وتسمية المرشحين لشغل الرئاسات الثلاث

أعلن تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي وتحالف عزم بزعامة خميس الخنجر مساء الأربعاء الاندماج وتشكيل تحالف سني يضم 64 نائبا، قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد الأحد المقبل.

وقال الحلبوسي في بيان صحفي إنه "مع قرب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وإيمانا منا بضرورة توحيد المواقف لتحقيق وحدة العراق وسيادته وحفظ حقوق جماهيرنا الوفية؛ فإننا نعبر عن رغبتنا الصادقة لتوحيد العمل السياسي في محافظاتنا العزيزة وتحت راية واحدة".

من جهته، قال الخنجر في بيان مماثل "إننا ماضون مع تحالف تقدم في خدمة العراق وحماية حقوق أهلنا وعدم الاستماع للضغوط التي تحاول إبعادنا عن العمل المشترك".

العناوين الاجتماعية والسياسية راسخة ولا يستطيع احد تجاوزها ولم ولن تكون محل نزاع ، والشيخ خميس الخنجر عنوان سياسي واجتماعي كبير في مجتمعاتنا والتآمر عليه او الغدر به خطأ جسيم لانه مبخوت

الرد من ابناء الاصول

عزم وتقدم سيكونان تحالف واحد وبرئاسة خميس الخنجر pic.twitter.com/kCJEfLLfDY — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) January 5, 2022

وتشهد مقار الأحزاب والكتل السياسية في العراق جولات حوار وزيارات مكوكية بين جميع الأطراف بهدف الاستعداد للجلسة الأولى للبرلمان، وتسمية المرشحين لشغل رئاسة البرلمان العراقي ونائبيه والتحضير لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 30 يوماً، وإعلان اسم الكتلة الكبرى في البرلمان التي سيعهد إليها تشكيل الحكومة خلال 30 يوما للسنوات الأربع المقبلة.





ترشيح الرئاسات

ويترأس الجلسة الأولى للبرلمان ما يعرف برئيس السن، وهو أكبر أعضاء البرلمان العراقي سنا، وهو النائب محمود المشهداني، الذي ترأس البرلمان في عام 2006 لدورة برلمانية، وهو أيضا أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور العراقي بعد 2003، ويبلغ من العمر نحو 74 عاما.

ويقضي الدستور العراقي بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يوما بأغلبية مطلقة لأعضاء المجلس، وهذا يعني أغلبية الثلثين. وفي حال تعذر تحقيق هذه الأغلبية في التصويت الأول، يعاد التصويت، ولكن هذه المرة يفوز المرشحون بالأغلبية البسيطة وهي نصف أعضاء البرلمان (يتألف من 329 مقعدا)+1، أي 165 عضوا.

وما زالت الأطراف الشيعية بعيدة عن تحقيق تحالف كبير يضم جميع القوى الشيعية لتشكيل الكتلة الأكبر بسبب إصرار الكتلة الصدرية على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، في حين تصر قوى الإطار التنسيقي التي تضم غالبية القوى الشيعية الخاسرة بالانتخابات على تشكيل حكومة توافقية شبيهة بجميع الحكومات التي تشكلت في العراق بعد عام 2003.

في حين لايزال التباين في وجهات النظر بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني بشأن تسمية المرشح لشغل منصب الرئيس العراقي للسنوات الأربع المقبلة، بينما لم تشارك الأطراف المستقلة في جولات الحوار وطرحت نفسها قوى معارضة في البرلمان العراقي المقبل بعدد نحو 40 نائبا.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد دعا البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد يوم الأحد المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا.

وقال صالح الأربعاء خلال حضوره الاحتفال التأبيني في الذكرى الثانية لاغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي"، في بغداد، إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون قادرة على التصدي ومواجهة التحديات؛ ورأى أنه "لا بد من تحقيق الإصلاح الجذري والبنيوي وتلبية تطلعات الشعب والمواطنين في كل أنحاء العراق.