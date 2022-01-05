استقبله اليوم في عمّان.. ملك الأردن يجري مباحثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء في العاصمة عمّان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وبحث معه عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن "الملك شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأضاف البيان أن اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "تناول عددا من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

في الطرف الثاني، أوضح بيان حكومي إسرائيلي أن غانتس أكد خلال لقائه بالعاهل الأردني على "الأهمية الإستراتيجية للعلاقات القوية والدائمة بين إسرائيل والأردن والتي تسهم في أمن وازدهار البلدين".

وأضاف البيان أن اللقاء "ركز على موضوعات الأمن والسياسة"؛ حيث "شكر الوزير غانتس جلالة الملك على قيادته ودور المملكة الحاسم في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إنه التقى اليوم الأربعاء بالعاهل الأردني الملك عبد الله "لبحث الاستقرار في المنطقة".

ورحب غانتس بـ"توسيع العلاقات بين الأردن والحكومة الإسرائيلية الحالية"، معربا عن "التزامه بمواصلة تطوير التبادلات الأمنية والاقتصادية والمدنية".

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كشف في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي أنّه التقى سرّا مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان، وسط تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي إن "الأردن بلد مهم جدا، وأنا أكن احتراما كبيرا للملك عبد الله، وهو قائد عظيم ولاعب إقليمي ذو تأثير كبير".

وتدهورت العلاقات الإسرائيلية الأردنية في ظل حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي اتهمه منتقدوه بإهمال المملكة الأردنية لصالح تطبيع العلاقات العام الماضي مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

لكن بعد وقت قصير على تولي نفتالي بينيت رئاسة الحكومة في إسرائيل في حزيران/يونيو الماضي، زار الأخير عمان وأجرى محادثات مع الملك عبد الله الثاني.





الماء والكهرباء

وفي تموز/يوليو الماضي اتفق الجانبان أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، إضافة الى 55 مليون متر مكعب تقدمها حاليا مجانا.

وبموجب هذه الاتفاقية، يُسمح للأردن بزيادة صادراته إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووقّع الأردن وإسرائيل بمدينة دبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إعلان النوايا في خطوة جديدة من شأنها أن تحسن العلاقات بين البلدين.

وتبدأ دراسات جدوى المشروع العام المقبل، وستشارك الإمارات العربية في تمويل التعاون، بينما رعت الولايات المتحدة التوقيع.

وتنص الاتفاقية على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.