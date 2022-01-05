المؤرخ الصولي ذكر أن ملك الروم أرسل للمعتصم كتابا يهدده فيه، فلما قرأه الخليفة قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.. أما بعد، فقد قرأت كتابك وسمعت خطابك، والجواب ما ترى لا ما تسمع "وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار"

يعد المعتصم بالله أحد أقوى خلفاء بني العباس وأشهرهم، حيث تولى الحكم بعد استقرار الدولة العباسية، وامتداد أطرافها، وانتعاش الحياة الاقتصادية والتجارية بشكل غير مسبوق بسبب بسط الأمن وسهولة التنقل بين الولايات.

وبعد نحو 9 سنوات من الحكم توفي بمدينة سامراء في 5 يناير/كانون الثاني 842 م الموافق 18 ربيع الأول 227 هجرية، عن عمر ناهز 48 سنة.

مرضي: رغم ضعف ثقافة المعتصم بالله لكنه من أعظم الخلفاء العباسيين وأكثرهم هيبة (الجزيرة)

نشأته

المعتصم بالله ابن الخليفة هارون الرشيد، واسمه محمد أبو إسحاق، ولد سنة 180 هجرية، وأمه تركية الأصل اسمها ماردة خاتون أم ولد، بحسب الأكاديمي والباحث في التاريخ الإسلامي الدكتور عمار مرضي.

ويضيف مرضي -للجزيرة نت- بأن المعتصم يتصف بكونه أبيض الوجه أصهب اللحية ربع القامة مشرب اللون ذو قوة وشجاعة وهيبة، وهذا فيما يخص ولادته وصفاته الخلقية.

أما عن ثقافته فيروي مرضي -عن كتب التاريخ- أن المعتصم كان محدود الثقافة لأنه كره التعليم في صغره، ويروى أن أباه جعل معه غلاما في الكتّاب ليتعلم معه فمات المعلم، فقال له الرشيد يا محمد -أي المعتصم-: مات غلامك؟ قال نعم يا سيدي واستراح من الكتّاب، فقال له الرشيد إن الكتاب ليبلغ منك هذا! دعوه لا تعلموه، فترك التعليم.

ويتابع الباحث: كان المعتصم ضعيف الثقافة والكتابة والقراءة قياسا بالحكام العباسيين، لكنه كان من أعظم الخلفاء وأكثرهم هيبة لولا فتنة خلق القرآن التي امتحن بها العلماء أمثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.

آثار القصور العباسية في مدينة سامراء (الجزيرة)

مبايعته

بويع المعتصم بالخلافة بعد وفاة أخيه المأمون في رجب 218 هجرية -كما يقول مرضي- وتشير كتب التاريخ إلى أن المأمون كان قد أوصى له بحضور ابنه العباس الذي سعى بعض الأمراء في ولايته، فخرج عليهم العباس وقال: إني قد بايعت عمي، ورجع المعتصم إلى بغداد من طرسوس بعد دفن أخيه.

وينوه الباحث إلى أن المعتصم بنى سامراء سنة 220 هجرية لتكون العاصمة الجديدة وسميت "سر من رأى" ثم بعدما زالت واضطرب أمرها سميت "ساء من رأى".

وذكر عن المؤرخ الصولي أن ملك الروم كتب للمعتصم كتابا يهدده فيه، فلما قرأ خليفة المسلمين قال للكاتب اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم.. أما بعد، فقد قرأت كتابك وسمعت خطابك، والجواب ما ترى لا ما تسمع "وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار".

العميري أكد أن المعتصم نجح في القضاء على الفتن وحركات التمرد التي ظهرت بعصره (الجزيرة)

أبرز الإنجازات

وشهد عصر المعتصم بالله إنجازات حافلة وفتوحات كبيرة حيث كانت فترة حكمه مستقرة نسبيا، وازدهرت التجارة والزراعة والصناعة، واستُخرجت الثروات المعدنية من باطن الأرض، ونمت موارد الخلافة. فقامت الدولة بتحسين المرافق العامة وتيسير الحياة على الناس، وتأمين حدود الدولة، وتشجيع العلم ومكافأة أهله والعناية بالترجمة، وبناء المؤسسات العلمية، وإنشاء المكتبات.

ويتحدث مختص الفكر الإسلامي الدكتور كريم مظهر العميري، عن نجاح المعتصم في القضاء على الفتن وحركات التمرد التي ظهرت في عصره، وأهمها القضاء على جماعة الخرمية ومعتقدهم الذي نشط في بغداد، وهذا دين مبتدع يجمع بين بقايا من المجوسية والإسلامية.

بناء مدينة سامراء كانت أحد أبرز الإنجازات العمرانية للخليفة المعتصم بالله (الجزيرة)

ويشير العميري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن فتح عمورية من أهم فتوحات المعتصم، مبينا أنها مدينة في بلاد الروم بآسيا الصغرى (تركيا حاليا) ويذكر التاريخ أنه جهز جيشا لم يتجهز به خليفة من قبل، من الرجال والدواب والحديد.

ويضيف أن أهم إنجازاته العمرانية بناء مدينة سامراء واتخاذها عاصمة له، وهذا الأمر يرجع إلى سببين مهمين: الأول أن التاريخ يقول إن أهل بغداد ضاقوا ذرعا من مضايقات الجنود الأتراك لهم، وأما السبب الثاني فهو تخوف الخليفة من حركة الخرمية فأراد أن يكون فوقهم متى ما ظهروا، يأتيهم من البر والبحر.

الخليفة المثمن

وارتبط رقم 8 في كثير من محطات حياة المعتصم مما دعا بعض المؤرخين إلى تسميه بالمثمن، وحول ذلك يلفت العميري إلى أن المعتصم تولى الخلافة في 18 رجب 218 هجرية، وكانت وفاته يوم الخميس 18 ربيع الأول، وعلى هذا تكون مدة خلافته 8 سنوات و8 أشهر، كما أن المعتصم هو ثامن الخلفاء.

وتضيف بعض المصادر أن المعتصم أنجب 8 بنين و8 بنات، وبنى 8 قصور، وخلّف من الذهب 8 آلاف دينار، و18 ألف درهم، و80 ألف فرس، و8 آلاف مملوك، و8 آلاف جارية.

الأعرجي: الخليفة المعتصم استعان بالأتراك لإيجاد معادلة توازن مع العنصر الفارسي (الجزيرة)

استعانته بالأتراك

ويعزو الباحث في التاريخ الإسلامي كريم الأعرجي سبب استعانة الخليفة المعتصم بالعنصر التركي، إلى إيجاد معادلة توازن مع العنصر الفارسي الذي كان سائدا في الجيش ومؤسسات الدولة العباسية قبل وصوله إلى الخلافة.

ويضيف -للجزيرة نت- أن أم الخليفة المعتصم كانت جارية تركية عند والده الرشيد، فأعتقها. وهذا بالتأكيد سيكون له الدور في حنين المعتصم إلى أخواله وأقرباء أمه، ويدل على أن الولايات العائلية كانت تلعب دورا كبيرا في السياسات الخارجية والداخلية بالدولة العباسية، فضلا عن أن القدرات العسكرية والبدنية للجند الأتراك كانت متميزة.

ويشير إلى أنه نتيجة استخدام العناصر التركية أصبحت ولاية الجيش والقيادات الإدارية بالدولة العباسية للعنصر التركي لا الفارسي، حيث قام المعتصم سنة 220 للهجرة باستقدام الأتراك من بخارى وسمرقند وفرغانة وأشروسنة وغيرها من المدن الأخرى المتاخمة لبلاد ما وراء النهر، وكان عددهم -كما تشير بعض المصادر التاريخية- 18 ألف مقاتل، وألبسهم الملابس الخاصة حتى يميزهم عن بقية الناس. وبدؤوا يتزايدون بشكل كبير وسريع من خلال الدعم المطلق للمعتصم لهؤلاء القادة والجند الأتراك داخل الدولة وداخل مؤسسة الخلافة العباسية.

وعن تداعيات ذلك، ينوه الأعرجي إلى ظهور طبقة عسكرية من الأتراك كانوا يتلاعبون بمقدرات الخلافة العباسية، والقدرة على عزل أو اختيار الخليفة الذي أصبح يخشى من سطوتهم، ولا يتخذ قرارا إلا بعد موافقتهم، فضاعت هيبة الخلافة العباسية.

المعتصم بالله دفن في قبة الخلفاء بمدينة سامراء شمال بغداد (مواقع التواصل)

مرض.. وفاة

سنة 227 هجرية أصيب المعتصم بالعلة والمرض، بعد أن قام بعمل الحجامة، لكن بعض المصادر تقول إنه تعرض لعملية تسمم من قبل العناصر التركية، وتوفي الخميس ليلة 18 من ربيع الأول من تلك السنة، بحسب الأعرجي.

وينقل الأعرجي عن جلال الدين السيوطي قوله إنه عندما احتضر المعتصم قال "ذهبت الحيلة فليس لي حيلة" وقال أيضا وهو في رمقه الأخير "اللهم إنك تعلم إني أخافك من قبلي ولا أخافك من قبلك، وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي".

ويتابع الباحث أنه بعد وفاة المعتصم تم تشييعه في موكب رسمي مهيب ودفن بمدينة سامراء، في مكان يسمى قبة الخلفاء وهي حاضرة إلى يومنا هذا، ويقع هذا الضريح على نهر دجلة في سامراء التي تبعد حوالي 120 كيلومترا شمال بغداد.