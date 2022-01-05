سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

13 قتيلا جراء حريق بمبنى سكني في فيلادلفيا الأميركية

Philadelphia firefighters work at the scene of a deadly row house fire, Wednesday, Jan. 5, 2022, in the Fairmount neighborhood of Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke)
7 أطفال من بين ضحايا الحريق الذي لم تعلن إدارة الإطفاء عن أسبابه (أسوشيتد برس)
5/1/2022

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في حريق شبّ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأحد المنازل في مدينة فيلادلفيا الأميركية، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء.

وقال ممثل للإطفائيين في المكان إن 7 أطفال هم بين ضحايا هذا الحريق، الذي شب صباح اليوم الأربعاء في حي فيرمونت السكني وسط فيلادلفيا.

وأوضحت فرق الإطفاء في بيان سابق أن عناصرها عملوا نحو 50 دقيقة للسيطرة على الحريق الذي شب في الطابقين الثاني والثالث بالمنزل.

ولم يتضح على الفور الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.

المصدر : الجزيرة + وكالات