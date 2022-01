13 قتيلا جراء حريق بمبنى سكني في فيلادلفيا الأميركية

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في حريق شبّ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأحد المنازل في مدينة فيلادلفيا الأميركية، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء.

وقال ممثل للإطفائيين في المكان إن 7 أطفال هم بين ضحايا هذا الحريق، الذي شب صباح اليوم الأربعاء في حي فيرمونت السكني وسط فيلادلفيا.

UPDATE: @PhillyFireDept confirms FOX29 News report 13 dead and two critical child&adult. “8 people self evacuated” “I don’t have the words for how we’re feeling as a community and a fire department” 4 smoke detectors not working In Philadelphia Housing Authority home FOX29philly pic.twitter.com/M1ftBtJUl2

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) January 5, 2022