ذكرى اقتحام الكونغرس.. بايدن سيحمّل ترامب المسؤولية ووزير العدل يؤكد اعتقال المئات

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحمّل سلفه دونالد ترامب مسؤولية اقتحام الكونغرس قبل عام، بينما كشف وزير العدل ميريك غارلاند أن عدد المعتقلين على خلفية الاقتحام بلغ 725 شخصا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن سيحمّل سلفه ترامب "مسؤولية خاصة" عن "فوضى" السادس من يناير/كانون الثاني العام الماضي.

وأوضحت ساكي "ينظر (بايدن) إلى ما حدث في السادس من يناير/(كانون الثاني 2021) على أنه تتويج لما ألحقته سنوات حكم ترامب الأربع ببلادنا".

وأضافت المتحدثة أن "الرئيس بايدن يدرك تماما التهديد الذي يطرحه الرئيس السابق على نظامنا الديمقراطي".

وسيأتي كلام بايدن خلال كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم أنصار لترامب على مقر الكونغرس الأميركي، يلقيها من داخل مبنى الكابيتول الذي شهد الأحداث.





وردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن سيأتي على ذكر ترامب بالاسم، قالت ساكي "نضع اللمسات الأخيرة على الخطاب لكنني أظن أن الناس يدركون إلى مَن يشير".

ولا يزال المشرعون الأميركيون يحاولون تجاوز الانقسامات العميقة التي خلّفها اقتحام عدد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول قبل عام في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

اعتقالات ومحاكمة

من جهة أخرى، قال وزير العدل ميريك غارلاند إنه تم اعتقال أكثر من 725 شخصا في جميع الولايات تقريبا وفي العاصمة واشنطن، وذلك لدورهم في الهجوم على الكونغرس.

وفي كلمة بمناسبة مرور عام على الهجوم، أوضح غارلاند أنه تم توجيه تهم مختلفة لأكثر من 325 شخصا، تتعلق بارتكاب جنايات كالاعتداء على الضباط وعرقلة أو محاولة عرقلة إجراءات رسمية؛ حيث أقر 20 منهم بارتكاب تلك التهم. كما تم توجيه تهم بالتآمر لعرقلة إجراءات الكونغرس أو عرقلة تطبيق القانون لـ40 شخصا.

وأكد وزير العدل أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لن تكون الأخيرة.

انسحاب من الواجهة

وأعلن ترامب، الثلاثاء، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرّرا أن يعقده اليوم الخميس في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام الكونغرس.

أنصار ترامب خلال اقتحامهم مبنى الكونغرس قبل عام (رويترز)

وقال ترامب في بيان إنه سيتحدث في 15 يناير/كانون الثاني الجاري في تجمع بأريزونا. وأضاف أنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر الصحفي "في ضوء الانحياز الكامل وانعدام النزاهة" اللذين برهنت عليهما -على حدّ قوله- كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الإعلام "المضللة".

وأكد مجددا من دون أن يقدم أي دليل أنّ الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن في نهاية 2020 شابتها عمليات "تزوير"، معتبرا أنها "جريمة القرن" على الرغم من أن المرشح الديمقراطي تقدم عليه وقتها بأكثر من 7 ملايين صوت.

وعلى مدى عام كامل، سيطر الاستقطاب الحزبي على كل تداعيات أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بداية بتسميتها، مرورا بمحاكمة ترامب برلمانيا، وصولا إلى تشكيل لجنة تحقيق، وانتهاء برؤية متناقضة لمسار التحقيقات.