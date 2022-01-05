الحوثيون يتهمون التحالف باحتجاز سفينة محملة بالوقود ولا تأكيد سعوديا

قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اليوم الأربعاء إن التحالف بقيادة السعودية في اليمن احتجز سفينة وقود كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة واقتادها إلى ميناء سعودي، فيما لم يصدر تأكيد من التحالف حتى الآن.

ووفق القناة فإن التحالف احتجز السفينة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية، مشيرة إلى أنها تحمل أكثر من 24 ألف طن من مادة المازوت وتم اقتيادها قسرا إلى قبالة جيزان (جنوب غربي السعودية). دون تفاصيل أكثر.

ويأتي اتهام الحوثيين بعد أيام قليلة من إعلان الجماعة أنها سيطرت على سفينة ترفع علما إماراتيا محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، في حين اتهمها التحالف بقرصنة سفينة شحن تحمل معدات طبية، وسط دعوات عربية لإطلاقها.

ويفرض التحالف حصارا على الموانئ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون بما في ذلك ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وأنذر التحالف أمس الثلاثاء الحوثيين باستهداف مواقع يمنية تحت سيطرة الجماعة حال عدم إطلاق السفينة الإماراتية المحتجزة "روابي".

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.