الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، إثر عبورها الحدود من جنوب لبنان.

وأضاف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي -في بيان مساء أمس الثلاثاء- أن وحدات المراقبة الجوية كانت تراقب الطائرة المسيرة وتتتبع مسارها، وقد أسقطتها عند عبورها إلى شمال إسرائيل، دون أن يذكر تحديدا الموقع الذي تسللت منه.

وعلى مدى السنوات الماضية، استهدف حزب الله عدة طائرات إسرائيلية وتمكن من إسقاط بعضها، وفي المقابل أعلنت إسرائيل مرارا أنها اعترضت ودمرت طائرات أطلقها مقاتلو الحزب من جنوب لبنان.

وتعهّد حزب الله سابقا باستهداف الطائرات الإسرائيلية التي تخترق المجال الجوي اللبناني. وفي فبراير/شباط 2021 أعلن الحزب أن مقاتليه أسقطوا طائرة مسيرة واستولوا عليها، وبث الإعلام الحربي التابع للحزب صورا ومقاطع فيديو تظهر الطائرة المزودة بكاميرا، التي قال إنها من نوع "ماتريس-100″ (Matrice-100) و"معدلة إسرائيليا".