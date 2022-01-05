القاهرة- بعد غياب؛ عاد الإعلامي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة إلى صدارة المشهد المصري عقب القبض عليه بمطار القاهرة قبيل سفره إلى الإمارات قبل أن تقوم الشرطة بإطلاق سراحه لاحقا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة لموقع "مصراوي" إن توقيف عكاشة جاء بناء على طلب "إحدى الجهات"، التي أدرجته على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.

وأعلنت النيابة المصرية في وقت لاحق عن إخلاء سبيل الإعلامي المصري، بعد توقيفه في مطار القاهرة على ذمة أحكام قضائية صادرة ضده بالنفقة لمطلقته رضا الكرداوي، بعد التحقيق معه بشأن تلك القضايا، وتقديمه معارضة (طعنا قضائيا) على الأحكام الصادرة ضده.

لا تصالح

رضا الكرداوي، طليقة عكاشة قالت إنه بعد القبض عليه بمطار القاهرة أمس الثلاثاء؛ طلب منها الصُلح، لكنها لن لم ولن تتنازل عن الأحكام التي حصلت عليها، على حد قولها.

وأوضحت الكرداوي أنها حصلت على أحكام ضده بـ"نفقة" نحو 900 ألف جنيه، مشيرة إلى تدخل كثيرين -في وقت سابق- لحثها على التصالح لكنها رفضت، مشيرة إلى أنها تنتظر نوعا من رد الاعتبار بعدما تعرضت لإساءات كثيرة من جانبه حسب وصفها.

أبو تريكة ومؤامرة إخوانية

المثير أن عكاشة الذي اشتهر بإثارة الجدل وبالخروج عن المألوف في أحيان كثيرة، قال في رسالة صوتية عقب إخلاء سبيله إن ما حدث له اليوم هو من تدبير الإخوان المسلمين، من خلال بعض الموظفين الإداريين في عدد من المؤسسات، الذين يعتبرون خلايا نائمة للإخوان في بعض المؤسسات.

وأضاف عكاشة أن هذه الخلايا أرادت أن تستغل اسمه وتقوم بعرض ملفات خاطئة لاتخاذ إجراءات ضده وتسريب الإجراء لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه اكتشف هذه المؤامرة، وأن جماعة الإخوان لن تستطيع إحداث بلبلة من خلاله، على حد قوله.

وزعم عكاشة أن ما يتم تداوله من معلومات حول إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة غير صحيح، موجها رسالة إلى كل الشعب المصري أن ما حدث ما هو إلا فتنة ومؤامرة تسببت فيها الخلايا النائمة لجماعة الإخوان، مشيرا إلى رسالة وصلته بأن أحد الموظفين الحكوميين تسبب في الأزمة لقيامه بسب النجم المصري محمد أبو تريكة.

وأكد الإعلامي المصري أنه يقف خلف أجهزة الدولة وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية والقوات المسلحة "وقوفا ثابتا لا يتغير".

مفجر ثورة يونيو

القبض على توفيق عكاشة ووصف الأمر بالمؤامرة الإخوانية، أثار موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ورأى البعض أن ما يحدث لتوفيق عكاشة -الذي أطلق على نفسه لقب "مفجر ثورة 30 يونيو" التي سبقت بأيام تدخل الجيش في 2013 لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وذلك بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة لاحقا- ما هو إلا جزء من صراع بين أجنحة مختلفة داخل الدولة، خاصة مع ربطه بالأحداث الأخيرة ومنها تصريحات علاء مبارك نجل الرئيس الراحل وتسريبات رجل الأعمال فكري الهواري.

فيما رأى البعض في الواقعة، محاولة جديدة لشغل الرأي العام عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، التي يواجهها المواطن المصري.

جرأة علاء مبارك في انتقاد تصريح السيسي والمعركة اللي دايرة ع السوشيال ميديا بين انصار دولة مبارك ودولة السيسي ..

تسريبات حسام بداوي

تسريبات فكري الهواري

القبض على توفيق عكاشه

ظهور محمد على مرة أخرى

وقبل كل ده تصريحات السيسي عن يناير ٢٠١١ جولة جديدة من صراع الأجنحة — MOHSEN (@MK__2022) January 5, 2022

فكري الهواري من رجال دولة مبارك يفضح ٣٠ سونيا فيُقبض عليه ويخرج ثاني يوم ب١٠الاف جنيه ثمن ٣ سيجار ورجل دولة ٣٠ سونيا #توفيق_عكاشة يقبض عليه في المطار معركة تكسير عظام بينهم

عيب أوي لما نظامين يحملوا سيناريو للأنقضاض على البلد وأطهارها لا يوجد عندهم خطط لأنقاذ مصر#يناير_يجمعنا pic.twitter.com/xvQof0yvVd — Nanato (@Nano821114122) January 4, 2022

كان بيقول عل نفسه مفجر ثورة ٣٠يونية

اهى انفجرت ف صدره أعتقال #توفيق_عكاشة وهي بيهرب من مطار القاهره 🤪🤪🤪 — الإعلامي | AZIZ (@A3lanTV) January 4, 2022