أرفع دبلوماسي أوروبي يزور خط الجبهة في أوكرانيا.. صور الأقمار الاصطناعية تظهر تعزيزات روسية جديدة على الحدود

وصل ممثل الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل إلى أوكرانيا في زيارة لإظهار دعم بروكسل لكييف في مواجهة التهديدات الروسية، في حين نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، وقالت إنها تظهر تعزيزات عسكرية روسية جديدة على الحدود مع أوكرانيا.

ويقوم بوريل -الذي وصل إلى أوكرانيا أمس الثلاثاء- بجولة شرقي البلاد يرافقه فيها وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حيث يتفقدان خلالها خط التماس بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، الذين تخوض كييف نزاعا مسلحا معهم منذ عام 2014.

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أوروبي إلى خط المواجهة منذ اندلاع الحرب في شرق أوكرانيا. وقد خلف الصراع الذي اندلع إثر ضم روسيا شبه جزيرة القرم أكثر من 13 ألف قتيل.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن الزيارة "تهدف لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي على خلفية الإجراءات الروسية العدوانية".

وأضافت أن بوريل سيبحث أيضا مع نظيره الأوكراني سبل "ردع روسيا عن عدوان جديد، بما يشمل العقوبات الاقتصادية".

في غضون ذلك، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال صورا للأقمار الاصطناعية وبيانات لمراقبة الرحلات الجوية قالت إنها تكشف عن تعزيزات عسكرية روسية جديدة قرب الحدود بينها وبين أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "ماكسار للتكنولوجيات" (Maxar Technologies) أظهرت مجموعة من الوحدات العسكرية الجديدة غربي روسيا وشبه جزيرة القرم.

وأضافت أنها أظهرت أيضا وجود أكثر من 350 مركبة في منشأة مهجورة لتخزين الذخيرة قرب بلدة كلينتسي الروسية (شمال الحدود مع أوكرانيا) في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

