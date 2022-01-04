أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن عدد سكان البلاد تجاوز 41 مليون نسمة خلال عام 2021، بزيادة نحو مليون نسمة عن العام الذي سبقه.

وقالت الوزارة في بيان نشر أمس الاثنين، إن "تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2021 بلغت 41 مليونا و190 ألفا و658 نسمة".

وجاءت الإحصائية بواقع 20 مليونا 810 آلاف و479 نسمة من الذكور (نسبتهم 51% من مجموع السكان)، في حين قدر عدد الإناث بـ20 مليونا و380 ألفا و20 نسمة (49% من السكان)، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية للعراق بلغ 28 مليونا و779 ألفا و201 نسمة لسنة 2021 وبنسبة مقدارها 69.9% من مجموع السكان.

وأشار إلى أن "التقديرات أظهرت أن العاصمة بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان لسنة 2021، إذ قُدّر عدد سكانها بـ8 ملايين و870 ألفا و422 نسمة، بنسبة مقدارها 21.3% من مجموع السكان، في حين جاءت محافظة المثنى (جنوب) أقل المحافظات سكانا بحوالي 880 ألف نسمة وبنسبة 2.1%".

وكانت آخر أرقام تقديرية أعلنتها وزارة التخطيط في يناير/كانون الثاني من العام الماضي أفادت بأن عدد سكان البلاد لعام 2020 بلغ 40 مليونًا و150 ألف نسمة، موزعين بواقع 50.5% للرجال و49.5% للنساء.

ووفقا لتقديرات سابقة أصدرتها الحكومة العراقية، فإن التعداد السكاني للبلاد بلغ أكثر من 37 مليون نسمة خلال عام 2017.