سياسة|مصر

وسط سخرية المعارضين.. مؤيدو السيسي يهاجمون علاء مبارك بسبب تغريداته

الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وسط نجليه علاء (يمين) وجمال أثناء المحاكمة
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وسط نجليه علاء (يمين) وجمال أثناء المحاكمة (مواقع التواصل الاجتماعي)
4/1/2022-|آخر تحديث: 5/1/202212:31 AM (مكة المكرمة)

القاهرة- تصدر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تغريدة له قال فيها إن مصر ليست "كُهْنة" وهو تعبير عامي مصري يعني قديمة أو خرقة قديمة من القماش، وإنها ليست "شبه دولة"، وهي الألفاظ التي يستخدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاباته.

وتسببت تغريدة مبارك الابن في جدل واسع بمواقع التواصل، بين مهاجم ومدافع وساخر، وتصدر وسم "ياعلاء خليك في خيبتك" موقع تويتر بمصر.

كان علاء مبارك قد أعاد نشر مقطع فيديو لمحطات من حياة والده على أنغام قصيدة "أبي الأكبر"، وشهدت التعليقات على المقطع انتقادات عديدة لزمن مبارك الذي حكم مصر على مدى 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ليقوم علاء بدوره بالرد على أحد التعليقات مؤكدا أنه "لم تكن مصر فى يوم ولن تكون بإذن الله كُهْنة أو شبه دولة".

ردود أفعال متباينة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا في تفاعلهم مع كلمات النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل، فمنهم من وجّه سهام الانتقادات لعلاء ووالده، معددين الأزمات التي مرت بمصر في عهده، وبدا واضحا أن أغلبهم من مؤيدي النظام الحالي.

في المقابل، أشاد بعض محبي الرئيس الراحل بحال مصر في عهده، خاصة على صعيد مستوى الأسعار وتوافر السلع، ودشن عدد منهم وسوما مقابلة منها "علاء مبارك واحد مننا" و"يا علاء خليك بهيبتك".

فريق ثالث من معارضي نظامي مبارك والسيسي معا، شارك في الجدل منتقدا الفريقين، ومتعجبا من هجوم مؤيدي السيسي على الرئيس الراحل، في حين أنهم طالما أيدوه وعارضوا الثورة التي قامت في مواجهته.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها علاء مبارك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، حيث يشارك بالتعليق على الأحداث من وقت لآخر، بعكس شقيقه الأصغر جمال المبتعد بشكل كبير عن التعليق على الأحداث في مصر.

ويعتبر رواد مواقع التواصل أن مشاركات علاء المتكررة تغضب السلطة في مصر، والتي لا ترغب في عودة عائلة مبارك للأضواء السياسية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي