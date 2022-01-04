القاهرة- تصدر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تغريدة له قال فيها إن مصر ليست "كُهْنة" وهو تعبير عامي مصري يعني قديمة أو خرقة قديمة من القماش، وإنها ليست "شبه دولة"، وهي الألفاظ التي يستخدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاباته.

وتسببت تغريدة مبارك الابن في جدل واسع بمواقع التواصل، بين مهاجم ومدافع وساخر، وتصدر وسم "ياعلاء خليك في خيبتك" موقع تويتر بمصر.

كان علاء مبارك قد أعاد نشر مقطع فيديو لمحطات من حياة والده على أنغام قصيدة "أبي الأكبر"، وشهدت التعليقات على المقطع انتقادات عديدة لزمن مبارك الذي حكم مصر على مدى 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ليقوم علاء بدوره بالرد على أحد التعليقات مؤكدا أنه "لم تكن مصر فى يوم ولن تكون بإذن الله كُهْنة أو شبه دولة".

مع كل الاحترام لحضرتك لم تكن مصر فى يوم ولن تكون بأذن الله كهنة او شبه دولة ؛قد تمر بأزمات وتواجه صعوبات وتحديات لكنها تظل دولة كبيرة لها وزنها وثقلها وهيبتها دولة كبيرة بشعبها وتاريخها وحضارتها و قيادتها وجيشها خير اجناد الأرض الذى حارب وانتصر ،حفظ الله مصر و كل عام وحضرتك بخير — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 2, 2022

ردود أفعال متباينة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا في تفاعلهم مع كلمات النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل، فمنهم من وجّه سهام الانتقادات لعلاء ووالده، معددين الأزمات التي مرت بمصر في عهده، وبدا واضحا أن أغلبهم من مؤيدي النظام الحالي.

في المقابل، أشاد بعض محبي الرئيس الراحل بحال مصر في عهده، خاصة على صعيد مستوى الأسعار وتوافر السلع، ودشن عدد منهم وسوما مقابلة منها "علاء مبارك واحد مننا" و"يا علاء خليك بهيبتك".

فريق ثالث من معارضي نظامي مبارك والسيسي معا، شارك في الجدل منتقدا الفريقين، ومتعجبا من هجوم مؤيدي السيسي على الرئيس الراحل، في حين أنهم طالما أيدوه وعارضوا الثورة التي قامت في مواجهته.

📛ياريت يا عيلاء تقولنا مين اعطاكم توكيل لبيع القطاع العام برخص التراب وتدمير اقتصاد مصر ولصالح مين !؟ دة جزء من المسرحية اللي ابوك منعها من العرض ولسة ما جاوبتوش علي السؤال

💥"مين اللي سرق مصر" 💥!!؟#ياعلاء_خليك_في_خيبتك pic.twitter.com/udPaKLht7P — 🦅Ashraf Seif🦅 (@ashraf1seif) January 3, 2022

طيب انت ايام ابوك كنت مستخبى و بتسرق فى الدرا ايه اللى طلعك دلوقت و عايش فى دور الزعيم #يا_علاء_خليك_فى_خيبتك — (T. H. M.) Tarek (@thmthm77791) January 3, 2022

📛يا عيلاااء أبوك قال في اول خطاب له ان الكفن مالوش جيوب(يعني مش هيسرقنا) وقال انه جاي تكليف مش تشريف (يعني مش هيقعد اكتر من فترة حكم واحدة) وقال الطوارئ ٣ شهور فقط وعلى يدك قعد على قلبنا ٣٠ سنة كلهم طوارئ و سرقتونا ودمرتم مصر وباعها بالرخيص #ياعلاء_خليك_في_خيبتك — 🦅Ashraf Seif🦅 (@ashraf1seif) January 3, 2022

#يا_علاء_خليك_في_خيبتك

بس ياعلاء خلينا ساكتين

انا كنت ضد الي حصل في2011ولسه عند رأيي انها نكسه بس مش حبا فيكم لاء ده علشان كنت خايفه علي مصر م الفوضي والارهاب والي اتوقعتو حصل لكن لو عليكم لاء انت واخوك حولتم مصر لعزبه وخلتوناكرهنا نفسنا لواتكلمنا هانقول بلاوي ف اسكت وخلينا سكتين — عروس النيل4 🇪🇬💪🇱🇾🇸🇦🇦🇪✌️ (@shiren42) January 3, 2022

اه والله وكل المصالح الحكومية وكنت بتعامل احسن معمله وببلاش والحياة كانت بسيطة وسهله ولا يوم من أيامه ابو علاء وموضوع الداخلية على مر العصور حتى الآن بتحاسب المذنب الجاني ما دورها ايه

و بتوع يناير شركاء الإخوان الإرهابيين قالوا مبارك هيموت في السجن هما اللي هربوا وتسجنو الحمدلله pic.twitter.com/5pvUgCiIsx — عاطف حمد (@Atif_isaa) January 4, 2022

ما عاش ولا كان اللى يفكر يزعلك أو يضايقك يا برنس💪🏻💪🏻#ياعلاء_خليك_بهيبتك#علاء_مبارك_واحد_مننا pic.twitter.com/aY6eQzLhVW — Mayada Nagi (@MayadaNagi) January 4, 2022

هذا الشبل من ذاك الأسد بطل الابطال رئيسي #مبارك سلاماً على روحك الطاهره يا ابو علاء #علاء_مبارك_واحد_مننا والنكسجيه المأجورين وشركائهم الإخوان الإرهابيين و المطبلاتيه الفاشلين تسعهم مزبلة التاريخ pic.twitter.com/m1D3IBHJn1 — عاطف حمد (@Atif_isaa) January 4, 2022

بكرة الزمن يلف ونقول يا محمود خليك في خيبتك#ياعلاء_خليك_في_خيبتك pic.twitter.com/n3vrO2y1je — °M.J.M.E.Rashad°⭐ (@mejm4ever) January 4, 2022

عاملين هاشتاج علي فساد علاء و ابوه علشان رد علي الزعيم بتاعكم

امال مين اللي خرج علاء وابوه ورجالتهم ورجعلهم فلوسهم وعمل جنازة عسكرية لمبارك يا شحته #ياعلاء_خليك_في_خيبتك pic.twitter.com/IYsAgg6qpu — النديم2 🇵🇸🇪🇬 (@Nadem_2) January 4, 2022

الخناقة بقت علي مين خربها ، و مين قعد علي تلها 😑#ياعلاء_خليك_في_خيبتك pic.twitter.com/l10fBzxHyr — جناب المواطن 😑 (@Eslam1986611) January 3, 2022

بتوع السيسي نازلين شتيمه في علاء مبارك وعاملين هاشتاج #ياعلاء_خليك_فى_خيبتك

وبيقولوا على ابوه وعيلته انهم حراميه وعصرهم عصر الفساد

طب مش دوول اللي كانوا بتوع اسفين يا ريس وضد الثوره ومع اي حد ضدها

حد يفهمني البلد دي يا جماعه 🙄🙄 pic.twitter.com/Kq2AQu7itS — ⭐ Wael ⭐ (وائل) 2 (@77_wael_2) January 3, 2022

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها علاء مبارك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، حيث يشارك بالتعليق على الأحداث من وقت لآخر، بعكس شقيقه الأصغر جمال المبتعد بشكل كبير عن التعليق على الأحداث في مصر.

ويعتبر رواد مواقع التواصل أن مشاركات علاء المتكررة تغضب السلطة في مصر، والتي لا ترغب في عودة عائلة مبارك للأضواء السياسية.