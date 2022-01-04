نيويورك تايمز: في ظل حالة عدم اليقين السياسي.. الضغوط تتزايد على قيس سعيد لإنقاذ الاقتصاد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) إن الرئيس التونسي قيس سعيد عندما استولى على السلطة وعلق عمل البرلمان وبدأ يحكم البلاد بمراسيم في يوليو/تموز الماضي، تعهد بإنقاذ اقتصاد بلاده الفاشل، لكن التونسيين لا يزالون حتى يومنا هذا ينتظرون منه الوفاء بوعده.

وذكرت الصحيفة -في تقرير مطول لفيفيان يي (Vivian Yee) مديرة مكتبها بالقاهرة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- أن المواطنين التونسيين بدؤوا يتذمرون من وضع اقتصادي على وشك الانهيار، في وقت يلقي فيه استيلاء رئيسهم على السلطة بظلال من الشك على الديمقراطية التونسية الحديثة التي بالكاد أكملت عقدها الأول.

وأكدت نيويورك تايمز أنه فيما يقود سعيد البلاد نحو حوار وطني واستفتاء دستوري يرجح متابعون أن يعزز حكمه الاستبدادي، يتزايد الضغط عليه للوفاء بتعهده بإنقاذ الاقتصاد، بيد أن السؤال الرئيسي هو: هل يستطيع فعلا القيام بذلك؟

وقد أعلنت الحكومة التونسية المثقلة أصلا بالديون والعجز الكبير بعد سنوات من سوء الإدارة والوباء مؤخرا -تضيف الصحيفة-، أنها تتوقع اقتراض ما يقرب من 7 مليارات دولار هذا العام، لذلك لن يكون أمام البلاد سوى خيار اللجوء إلى المقرضين الدوليين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي طالب بإجراءات تقشفية مؤلمة.

وقد تشمل هذه الإجراءات خفض الدعم الحكومي وتخفيض أجور شريحة واسعة من التونسيين في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية الأساسية، وهي صيغة يمكن أن تؤدي إلى احتجاجات واضطرابات كبيرة في عموم البلاد.

كما حث المقرضون الدوليون -وفق الصحيفة- الرئيس سعيد على إعادة البلاد إلى سكة حكم يحترم الدستور ويشمل كل أطياف المشهد السياسي، لكن عندما يتعلق الأمر بخريطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس، فإن التونسيين يعيشون في حالة من القلق وعدم اليقين.

وتؤكد نيويورك تايمز أن سلسلة مما يصفها الرئيس التونسي "استشارات" شخصية عبر الإنترنت مع المواطنين بشأن التعديلات الدستورية يرتقب أن تبدأ هذا الشهر، تواجه شكوكا متعلقة بالشفافية والأمن، كما لم يتم حتى اللحظة تعيين أعضاء اللجنة التي سيعهد لها بصياغة دستور جديد للبلاد.

يضاف إلى ذلك أن الحكومة التي سماها سعيد برئاسة نجلاء بودن لم تبدأ بعد الاستعدادات اللوجستية للاستفتاء الدستوري المقرر يوم 25 يوليو/تموز المقبل، ولم ترصد له ميزانية خاصة، كما لا يزال عمل البرلمان معلقا.





حكم الرجل الواحد

يضاف إلى ذلك أن السلطات التونسية استهدفت بعض منتقدي الرئيس، وحاكمت واحتجزت العديد من السياسيين ورجال الأعمال المعارضين له، كما أغلقت وسائل إعلام إخبارية معارضة بسبب ما وصفته الحكومة بقضايا مرتبطة بالتراخيص.

ويرى إسحاق ديوان، أستاذ الاقتصاد المتخصص في العالم العربي بجامعة باريس للعلوم والآداب، أن هناك شكوكا كبيرة فيما إذا كان صندوق النقد الدولي سيوافق على إطلاق برنامج اقتصادي بالشراكة مع الحكومة التونسية طالما استمر هذا القدر الكبير من حالة عدم اليقين السياسي، مشيرا إلى أنه "على العكس تماما سيضر أي برنامج اقتصادي سيئ الإعداد مع تقشف شديد بالعملية السياسية المهمة للغاية الجارية حاليا".

وتختم الصحيفة بأن حكم الرجل الواحد الذي دشنه سعيد في البلاد أعفى أفعاله من الرقابة، إذ تمت الموافقة على موازنته دون جدال من قبل المشرعين، كما تم تشكيل أجندته الاقتصادية بعيدًا عن الأنظار ولا تزال مقترحاته السياسية غامضة، ثم إن نزعاته الاستبدادية وخطابه الشعبوي -وفق تعبير مدير شركة تونسية للخدمات المالية عصام العياري- أخافا رجال الأعمال، مما دفع الاستثمار الأجنبي في نهاية الربع الثالث لأدنى مستوى له منذ عام 2010.