مباحثات خليجية أميركية حول أمن الممرات وسلامة الملاحة

أجرى أمين مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف مباحثات مع قائد القوات البحرية الأميركية بالقيادة المركزية شارلز كوبر اليوم الثلاثاء بشأن أهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حركة وسلامة الملاحة.

وأفاد بيان لمجلس التعاون بأن الاجتماع بين المسؤوليْن الخليجي والأميركي تم عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء.

ويشغل شارلز كوبر أيضا منصب قائد الأسطول الخامس الأميركي في منطقة الخليج المتمركز في البحرين.

ويأتي اللقاء بعد إعلان جماعة الحوثي احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، و"على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية"، مقابل نفي التحالف العربي الذي تقوده السعودية ذلك.

وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي.

وشدد الحجرف على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، دون تفاصيل أكثر.

وأكد التحالف أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان السعودي، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى بجنوبي اليمن.

ويعتبر تأمين منطقة الخليج التي تمر عبر مياهها قرابة نصف الإمدادات النفطية إلى العالم، إحدى مهام الأسطول الأميركي الخامس، وسط اتهامات أميركية خليجية -لا سيما من السعودية- لإيران وحلفائها بالمساس بحركة الملاحة، وهو اتهام عادة تنفيه طهران.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.