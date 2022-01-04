تضم قوات للتحالف.. استهداف قاعدة عين الأسد العراقية بطائرتين مسيرتين مفخختين

أحبط الدفاع الجوي العراقي هجوما بطائرتين مسيرتين مفخختين اليوم الثلاثاء حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد العسكرية والتي تضمّ قوات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وللمرة الثانية خلال 48 ساعة يتم استهداف هذه القواعد العسكرية بطائرات مسيرة.

وأعلن الجيش العراقي ومسؤولون بالتحالف عن اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء قاعدة عين الأسد الجوية، وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر في الحشد العشائري بالمنطقة إن المنظومة الدفاعية تمكنت من إسقاط الطائرتين قبل وصولهما إلى داخل القاعدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التحالف استنفر قواته الموجودة داخل القاعدة تحسبا لأي هجوم آخر.

وقال مراسل الجزيرة في العراق سامر يوسف إن هيئة الإعلام الأمني قالت بشكل مقتضب إن قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار تعرّضت لهجوم بمسيرتين مفخختين، مشيرة إلى أنهما أسقطتا خارج أسوار القاعدة وهو ما أظهرته الصور التي تم بثها.

وقال المراسل إن هذا الهجوم مشابه لهجوم أمس الذي استهدف مركز بغداد للدعم الدبلوماسي في مطار بغداد، مشيرا إلى أن إحدى المسيرتين (التي استهدفت المركز) كتب عليها "عمليات ثأر القادة".

صورة سابقة لاستهداف قاعدة عين الأسد العراقية (الفرنسية)

استهداف وتدمير

من جهته، قال مصدر مسؤول بالتحالف لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه أُحبط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين اليوم الثلاثاء حاولتا استهداف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ قوات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، كما أفاد مسؤول في التحالف أنه تمّ إسقاط المسيرتين.

وقال المسؤول إن "القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح".

وهذا الهجوم هو الثاني خلال أقلّ من يومين، بعد هجوم مماثل أمس الاثنين تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية في مطار بغداد.

محاولة فاشلة

وأضاف المسؤول أن "محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا".

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته "نحافظ على حضور بالحدّ الأدنى في القواعد العراقية، لم يعد للتحالف قواعد خاصة في العراق".

وتعرّض أمس الاثنين مركز دبلوماسي أميركي في مطار بغداد يضمّ قوات استشارية من التحالف الدولي، لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين تمّ إحباطه.

وكان سليماني مسؤولا عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية. وقضى مع المهندس بضربة نفذتها طائرة أميركية مسيّرة بعيد خروجهما من مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

مصالح واستهداف

ومنذ اغتيال سليماني والمهندس، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية في العراق، بصواريخ أو طائرات مسيرة أحيانا، بينها محيط السفارة الأميركية في العراق، وقواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات من التحالف الدولي، مثل عين الأسد غرب البلاد، أو مطار أربيل في الشمال.

وأعلن العراق رسميا بالتاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي أن وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط، تطبيقا لاتفاق أعلن للمرة الأولى في تموز/يوليو الماضي في واشنطن على لسان الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.