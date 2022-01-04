عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية وولايات أخرى وتحتجز بايدن وطاقمه لفترة وجيزة

ضربت عاصفة ثلجية العاصمة الأميركية واشنطن وعدد من الولايات المجاورة لها. وتسبب تراكم الثلوج على الطرق إلى انقطاع الكهرباء، وإعاقة حركة السير، وإغلاق عدد من الطرق الفرعية في واشنطن وولايتي فرجينيا وميريلاند.

كما تسببت حدة العاصفة باحتجاز الرئيس الأميركي جو بايدن والفريق المرافق له لنحو نصف ساعة على متن الطائرة الرئاسية، قبل أن يتمكن من المغادرة عائدا إلى البيت الأبيض.

وبقيت طائرته الرئاسية على مدرج المطار إلى أن تمكن العاملون من إزالة الجليد من على المدرج، ثم سلك الموكب الرئاسي الطريق ببطء شديد إلى البيت الأبيض.

وانقطعت الكهرباء عن ما لا يقل عن 440 ألف منزل في ولاية فرجينيا و76 ألف منزل في ولاية ميريلاند المجاورة، وسقطت أشجار على خطوط التوتر العالي جراء الثلوج. في حين توقعت خدمة الأرصاد الجوية أن تتسبب الثلوج والأمطار بفيضانات محتملة.

وأمام حالة الطقس أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفدرالية في مدينة واشنطن، مما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض.

كما أعلنت مدينة واشنطن وقف رحلات الحافلات وكذلك إغلاق مراكز الفحوص لكشف الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعليق توزيع الفحوص السريعة.

وأغلقت العديد من المدارس الاثنين بسبب تساقط الثلوج في منطقة واشنطن وميريلاند وفرجينيا.

وأدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلا في برنامج الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والمتحور أوميكرون.

ودعت رئيسة بلدية واشنطن موريال باوزر خلال مؤتمر صحفي السكان إلى ملازمة منازلهم بالقول "إذا لم يكن الأمر ضروريا ابقوا في منازلكم ولا تسلكوا الطرقات".