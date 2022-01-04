مصرع ضابطين إسرائيليين جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطىء حيفا

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء مصرع ضابطين وإصابة ثالث بجروح متوسطة جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطىء حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن المروحية من طراز "عطاليف" أو "الخفاش"، وقد اصطدمت بمياه البحر خلال عودتها من مهمة تدريبية مساء الاثنين.

وقد أصدر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تعليمات بوقف التدريبات اليوم الثلاثاء، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حطاما مشتعلا في مكان لا يبعد كثيرا من الساحل.

كما أظهرت صور أشخاصا يحملون أجزاء من حطام المروحية في وجود عناصر من الشرطة الإسرائيلية.