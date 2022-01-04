تعزز صلاحيات الملك.. مجلس النواب الأردني يقر تعديل المادة 40 من الدستور

وافق مجلس النواب الأردني أمس الاثنين على تعديل المادة 40 من الدستور لتوسيع صلاحيات الملك، ضمن مشروع لتطوير دستور المملكة.

وتمنح التعديلات ملك الأردن صلاحية تعيين كل من مدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك، وكذلك صلاحية قبول استقالتهم من دون الرجوع للحكومة.

من جهته، قال رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة إن التعديلات تؤسس لمشروع سياسي للوصول إلى مرحلة تشكيل حكومات برلمانية، وفق تعبيره.

ويتواصل العمل في مجلس النواب لإنجاز مشروع تعديل الدستور وفق توصيات لجنة تشكلت في يونيو/حزيران الماضي بأمر ملكي بهدف تحديث المنظومة السياسية، وتشمل التعديلات نحو 30 مادة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة إنشاء مجلس للأمن القومي وانتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين ومنح أعضاء المجلس الحق في إعفاء رئيسه في حال عجزه عن القيام بواجباته.