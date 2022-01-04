بعد تصريحات نصر الله عن السعودية.. عون يؤكد التمسك بموقف لبنان "الرسمي" تجاه دول الخليج

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسكه بموقف لبنان الرسمي بشأن الحرص على علاقاته العربية والدولية، خاصة مع دول الخليج، وجاءت تصريحاته بعدما انتقد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سياسات السعودية في المنطقة.

وأعرب عون -في بيان للرئاسة اللبنانية اليوم الثلاثاء- عن حرصه على العلاقات مع دول الخليج، "وفي مقدمتها السعودية".

وأضاف أن "هذا الحرص يجب أن يكون متبادلا، لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء".

الرئيس عون: حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، وهذا الحرص يجب ان يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 4, 2022

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بشأن السعودية "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين".

وأضاف ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه -أمس الاثنين- أنه "ليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج".

وتابع "فيما ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولا، وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا".

وكان نصر الله قال -في كلمة متلفزة أمس الاثنين- إن مشكلة السعودية في لبنان هي "مع الذين هزموا مشروعها في المنطقة ومنعوا تحويل لبنان إلى إمارة سعودية".

واتهم السعودية بأنها كانت "شريكة في الحرب الكونية على المنطقة"، وأنها وقفت وراء تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في وقت سابق إلى إقامة حوار من أجل تمتين علاقات لبنان مع الدول العربية -ولا سيما الخليجية- بعد استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي جراء أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان والسعودية ودول خليجية أخرى، بسبب تصريحات له قبل توليه الوزارة بشأن حرب اليمن.