التحالف يعلن إسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية مساء الاثنين أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة جديدة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة، كما قال إنه استهدف مواقع للحوثيين في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) وقتل العشرات منهم.

وقال التحالف إن الطائرات المسيّرة أطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء، وأكد أنه يراقب ما سماها مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها.

وقبل ذلك، نشر التحالف لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة.

وردا على الهجمات التي تشن من اليمن بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية مؤخرا ضربات استهدفت ما قال إنها مواقع لتخزين الطائرات المسيرة ومنصات صواريخ باليستية في صنعاء.

تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر صورا للمسيرات التي أطلقت من العاصمة صنعاء باتجاه المملكة وجرى تدميرها.#واس_عام https://t.co/IU1xk5ADiv pic.twitter.com/kBXWqxQYxW — واس العام (@SPAregions) January 3, 2022

التحالف يستهدف الحوثيين

في الأثناء، أعلن التحالف أنه نفذ 30 عملية استهداف للحوثيين في محافظة شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدا أنها أسفرت عن تدمير 15 عربة عسكرية ومقتل 133 من مسلحي جماعة الحوثي.

بدورها، قالت وسائل إعلام حوثية إن التحالف شن الاثنين 50 غارة على مديرية عسيلان في محافة شبوة.

يأتي ذلك بينما قالت ألوية العمالقة إنها تمكنت بمساندة طيران التحالف من استعادة السيطرة على منطقتي هجر كحلان وطوال السادة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأفاد المركز الاعلامي لألوية العمالقة بأن القوات تواصل تقدمها باتجاه منطقة النقوب شمال مدينة بيحان في شبوة، وأن وحدات منها خاضت معارك وصفها بالعنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثي لقي خلالها عشرات من الحوثيين مصرعهم وجرح آخرون.

وأعلن الجيش اليمني أنه استعاد السبت مركز مديرية عسيلان في شبوة بعد معارك مع الحوثيين.

وكانت جماعة الحوثي قد سيطرت في سبتمبر/أيلول الماضي على 3 مديريات جنوبي شبوة، وهي عسيلان وبيحان وعين.