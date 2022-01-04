التحالف ينذر الحوثيين باستهداف موانئ يمنية حال عدم الإفراج عن السفينة المحتجزة "روابي"

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن احتجاز السفينة الإماراتية "روابي" انطلق من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، مهددا باستهداف موانئ انطلاق وإيواء ما وصفها بعمليات القرصنة حال رفض الجماعة إخلاء سبيل السفينة المحتجزة.

وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أن سفينة الشحن "روابي" تعرضت لما وصفها بـ"القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح" يوم الأحد الماضي أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، وتم ذلك باعتراض مسارها بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.

وقال التحالف إن "روابي" سفينة تجارية كانت تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى بعد انتهاء مهمته الإنسانية.

ودعا المتحدث الحوثيين إلى إخلاء سبيل السفينة المحتجزة بكامل حمولتها، محذرا من أنه في حال عدم الانصياع فإن ما وصفها بموانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح سيجعلها أهدافا عسكرية مشروعة.

والأحد الماضي قالت جماعة الحوثي إنها سيطرت على سفينة ترفع علما إماراتيا محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، في حين اتهمها التحالف بقيادة السعودية بقرصنة سفينة تحمل معدات طبية، وسط دعوات عربية لإطلاقها.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين وقتها إن السفينة "روابي" دخلت المياه اليمنية دون إذن قبالة الحديدة.

بدوره قال عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي إن "روابي" احتجزت لأسباب عدة، أهمها أنها دخلت المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح، وأضاف -في نشرة سابقة للجزيرة- أن السفينة كانت تحمل أسلحة، على حد تعبيره.

وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع مشاهد لسيطرة قواته على سفينة الشحن التي تحمل علما إماراتيا، وقال إنها كانت محملة بالأسلحة وتبحر في المياه الإقليمية اليمنية.