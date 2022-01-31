وزير الخارجية العماني يزور دمشق على رأس وفد رسمي

أفاد النظام السوري بأن وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وصل إلى دمشق على رأس وفد رسمي، حيث استقبله نظيره السوري فيصل المقداد.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن وزير الخارجية استقبل البوسعيدي في مطار دمشق الدولي، حيث قال المقداد للصحفيين عند الاستقبال إن هذه الزيارة "مفصلية وهامة".

ونقلت سانا عن المقداد قوله خلال استقبال البوسعيدي "العلاقات بين البلدين الشقيقين مستمرة ولم تنقطع، وسلطنة عمان وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب".

كما نقلت الوكالة تصريحات لوزير خارجية السلطنة، قال فيها إن مسقط تتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات مع دمشق، بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي.

وقد التقى وزير الخارجية العماني أيضا في دمشق اليوم رئيس النظام السوري بشار الأسد.