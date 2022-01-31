وزيرا داخلية عُمان والسعودية يزيحان الستار عن منفذ الربع الخالي

قام وزيرا الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي والسعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الاثنين، بزيارة لمنفذ الربع الخالي الرابط بين البلدين، والذي تم تدشينه الشهر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن هذه الزيارة جاءت تعميقًا لأواصر الأخوّة والتعاون بين سلطنة عُمان والسعودية، وتعزيزًا للترابط الأخوي المشترك الذي أرست دعائمه قيادتا البلدين الشقيقين، حسب تعبيرها.

وأزاح الوزيران الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح المنفذ، واطلعا على سير العمل والخدمات التي يقدمها المنفذ للعابرين بين الجانبين.

معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية يقوم بزيارة لـ #منفذ_الربع_الخالي في المملكة العربية #السعودية، تم خلالها إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمنفذ.#العُمانية pic.twitter.com/5Jb0Y8jrLE — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 31, 2022

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، تم افتتاح هذا المنفذ الذي يقع على أول طريق بري بين عُمان والسعودية، ومن المتوقع أن يسهم في تنشيط حركة النقل والبضائع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أكد وزير النقل والاتصالات العماني سعيد بن حمود المعولي أن منفذ الربع الخالي سيُسهم في تنمية الاقتصاد، حيث اختصر حوالي 400 كيلومتر من المسافة الطولية، كما اختصر من الزمن حوالي 10 ساعات.