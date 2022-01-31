مجموع الأحكام القصوى فيها يصل لـ100 عام.. محاكمة زعيمة ميانمار سوتشي الشهر القادم

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن محكمة في ميانمار ستبدأ محاكمة الزعيمة المعزولة أونغ سان سوتشي في 14 فبراير/شباط المقبل، بدعوى تزوير الانتخابات بعد اتهامها بالتأثير على انتخابات عام 2020 للفوز بولاية ثانية.

ونقلت وكالة رويترز -عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع- أن سوتشي (76 عاما) الحائزة على جائزة نوبل للسلام متهمة بالتأثير على اللجنة الانتخابية وقت الاقتراع، ويواجه الرئيس السابق وحليفها وين مينت وعضو مجلس الوزراء السابق مين ثو الاتهام نفسه.

ويواجه الثلاثة أحكاما بالسجن 3 سنوات وغرامة إذا ثبتت إدانتهم. ويضاف ذلك إلى مجموعة أخرى من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد سوتشي تصل الأحكام القصوى المجمعة فيها لأكثر من 100 عام.

واعتُقلت سوتشي قبل ساعات من انقلاب الأول من فبراير/شباط من العام الماضي، ويقول منتقدو المجلس العسكري الحاكم إن الاتهامات الموجهة إليها ملفقة لضمان عدم عودتها للحياة السياسية.

واستولى الجيش في ميانمار على السلطة، واعتقل رئيسة الحكومة المدنية ومجموعة من المسؤولين، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف في معظم أنحاء البلاد.