مصر.. محكمة تحيل أوراق 10 أشخاص إلى المفتي في قضية حلوان

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 10 أشخاص إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي بشأن إعدامهم فيما يعرف لدى الإعلام المحلي بقضية "كتائب حلوان".

ومن بين هؤلاء العشرة متهم واحد يحاكم غيابيا، وهم جميعا ضمن 215 شخصا يحاكمون في القضية نفسها أمام دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، وبينهم 53 يحاكمون غيابيا، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول قضائي.

وقال المصدر نفسه للوكالة إن الـ10 الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ونُسبت إلى المتهمين اتهامات بتولي قيادة "جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين"، وكذلك تنفيذ أعمال عنف ضد رجال الشرطة ومنشآتها خلال الفترة بين عامي 2013 و2015.

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المصري بإصدار أحكام مسيّسة ضد المعارضين منذ عام 2013. وقالت منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان من العام الماضي إن مصر احتلت عام 2020 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام بعد الصين وإيران، إذ قامت في ذلك العام بتنفيذ 107 أحكام بالإعدام.