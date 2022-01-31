ليبيا.. مجلس النواب يتسلم تقرير لجنة خريطة الطريق البرلمانية

يتسلم مجلس النواب الليبي التقرير النهائي الذي أعدته لجنة خريطة الطريق البرلمانية بشأن ما توصلت إليه من تفاهمات مع المجلس الأعلى للدولة بشأن الانتخابات والمسارين الدستوري والأمني.

ويتضمن التقرير الموعد المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمسارين الدستوري والأمني، وخطة تأمين الانتخابات.

وكانت لجنة خريطة الطريق قالت في وقت سابق إن الإعداد لأي انتخابات جديدة يحتاج 9 أشهر على الأقل.





حكومة بديلة

ومن المتوقع أيضا أن يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة بديلة للحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال الاثنين الماضي -خلال جلسة للمجلس- إن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها مع حلول موعد الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولا يجوز أن تستمر.

وفي جلسة الثلاثاء الماضي، صوّت البرلمان لصالح قرار يستبعد المجلس الأعلى للدولة من التشاور بشأن تشكيل الحكومة.

وقال أحد أعضاء البرلمان إن من المتوقع إلغاء هذا القرار في جلسة مقبلة للمؤسسة التشريعية.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية؛ تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات.

المسار الدستوري

وواصلت أمس الأحد لجنتا خريطة الطريق التابعتان لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا نقاشاتهما حول تفاصيل المرحلة الانتقالية.

وقال أحد أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة للجزيرة إن المناقشات تناولت مقترحات بشأن المسار الدستوري، من بينها تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين والهيئة التأسيسية وخبراء قانونيين لصياغة مشروع الدستور.

وأضاف العضو -الذي رفض ذكر اسمه- أن اللجنة المشتركة ستدرس أيضا المواد الخلافية في مشروع الدستور، وتحيل مقترحها مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لبدء الإعداد لعملية الاستفتاء.

وبعد تأجيل الانتخابات الرئاسية يسعى الفرقاء الليبيون إلى التوافق على مسار محدد للعملية الانتخابية.

وتطالب أطراف ليبية عدة بأن يتم أولا إقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي عليه قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.





تغير الخطاب

و‏قالت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز أمس الأحد إن الخطاب في ليبيا تغيّر من خطاب حل الخلافات عبر استخدام القوة إلى خطاب بالوسائل السياسية والسلمية، و"هذا أمر إيجابي ويجب الحفاظ عليه".

‏وأضافت وليامز -في تغريدات على تويتر من حوار تلفزيوني أجرته- أنه من "الملاحظ السرعة التي يتحول بها الفاعلون السياسيون ومن يتمتع بالقوة على الأرض، من كونهم عناصر بناءة إلى كونهم معرقلين عندما يشعرون بأن مصالحهم الشخصية أو مصالح مؤسساتهم منتهية الصلاحية مهددة".

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا عانت منذ عام 2011 من صراع مسلح وانقسام سياسي في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك جراء تنازع على السلطة بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر المسيطر على شرق ليبيا وجنوبها، وبين الحكومات المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس.